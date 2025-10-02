¡Es oficial! Llega el primer Centro de Atención Autorizado para dispositivos Google Pixel en México

¡Es oficial! Google además de traer a México la nueva serie Pixel 10, también anuncia la llegada de su primer Centro de Atención Autorizado para dispositivos Pixel.

Cabe destacar que el centro está ubicado en la Avenida Masaryk de la Ciudad de México. Este nuevo espacio abrirá en noviembre del 2025 y brindará una experiencia premium con atención presencial y soporte especializado para teléfonos, smartwatches y audífonos, tanto en garantía como fuera de ella.

"El nuevo Centro de Atención de Google en México es una parte clave de nuestro compromiso con el mercado, ya que proporciona el soporte posventa de primer nivel que los usuarios de Google Pixel esperan. Siendo el primer país de América Latina en dar la bienvenida a la suite completa de Google Pixel, era fundamental contar con la infraestructura física para complementar la experiencia de un producto de alta gama. Este centro garantiza una asistencia personalizada y presencial para nuestros valiosos clientes, con un enfoque en ofrecer soluciones rápidas y eficientes para una amplia gama de dispositivos", comentó Nancy Roitz, Directora Global de Operaciones de Reparación en Google.

El nuevo centro es operado por Grupo Simtech, compañía multinacional líder en servicios posventa y logística para dispositivos electrónicos. Con técnicos certificados, refacciones originales y procesos alineados a estándares internacionales de calidad, el centro garantizará un servicio eficiente que incluye reparaciones el mismo día.

La apertura se suma al modelo que Google ha implementado en mercados clave, para asegurar que la experiencia de un producto de alta gama como Google Pixel esté respaldada por un ecosistema de soporte técnico confiable y eficiente.