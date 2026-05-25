El motorola razr 70 llega a Telcel con diseño plegable y pantalla AMOLED

¡La espera terminó! El nuevo motorola Razr 70 de 256GB llega en exclusiva a Telcel. ¿Estás listo para disfrutar de este dispositivo?

Este innovador smartphone está disponible en exclusiva para todos los usuarios de Telcel, abriendo un nuevo capítulo en la forma en que interactuamos con la tecnología.

El motorola razr 70 no es solo un teléfono; es una declaración de estilo y funcionalidad. Su diseño plegable compacto permite llevar la potencia de un smartphone premium en cualquier bolsillo, desplegándose en una pantalla inmersiva que transforma la productividad y el entretenimiento. Equipado con una capacidad de almacenamiento de 256GB, ofrece espacio más que suficiente para fotografías de alta resolución, videos 4K y todas las aplicaciones favoritas sin preocupaciones.

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Entre las características más destacadas que consolidan al razr 70 como líder en su categoría, se encuentran:

Pantalla Extreme AMOLED : Disfruta de una experiencia visual fluida y envolvente gracias a su panel Extreme AMOLED de 6.9”, con contraste infinito, reproducción de más de mil millones de colores (10 bits) y compatibilidad con HDR. Su pantalla externa interactiva de 3.6” permite ejecutar apps completas, responder mensajes y controlar música sin desplegar el equipo, optimizando la interacción en formato plegable.

: Disfruta de una experiencia visual fluida y envolvente gracias a su panel Extreme AMOLED de 6.9”, con contraste infinito, reproducción de más de mil millones de colores (10 bits) y compatibilidad con HDR. Su pantalla externa interactiva de 3.6” permite ejecutar apps completas, responder mensajes y controlar música sin desplegar el equipo, optimizando la interacción en formato plegable. Sistema de cámaras duales de 50 MP con IA avanzada : Sistema fotográfico de alto nivel con sensor principal de 50 MP con tecnología Quad Pixel y estabilización óptica (OIS), acompañado de un lente ultra gran angular + Macro Vision también de 50 MP. La inteligencia artificial optimiza exposición, enfoque y color en tiempo real, logrando imágenes nítidas incluso en condiciones de baja luz y capturas versátiles desde paisajes amplios hasta primeros planos extremos.

: Sistema fotográfico de alto nivel con sensor principal de 50 MP con tecnología Quad Pixel y estabilización óptica (OIS), acompañado de un lente ultra gran angular + Macro Vision también de 50 MP. La inteligencia artificial optimiza exposición, enfoque y color en tiempo real, logrando imágenes nítidas incluso en condiciones de baja luz y capturas versátiles desde paisajes amplios hasta primeros planos extremos. Rendimiento optimizado con MediaTek Dimensity 7450X : Equipado con un procesador eficiente de última generación, el dispositivo ofrece una experiencia fluida en multitarea, consumo de contenido y apps exigentes, con optimización energética e integración de funciones de inteligencia artificial que mejoran el desempeño general del sistema.

: Equipado con un procesador eficiente de última generación, el dispositivo ofrece una experiencia fluida en multitarea, consumo de contenido y apps exigentes, con optimización energética e integración de funciones de inteligencia artificial que mejoran el desempeño general del sistema. Batería de Larga Duración con Carga Rápida: Su batería de 4800 mAh está diseñada para ofrecer más de 36 horas de autonomía, acompañando un uso intensivo durante todo el día. Incorpora carga rápida TurboPower de 30 W para obtener horas de uso en minutos, así como carga inalámbrica de 15 W para mayor practicidad.

(Image credit: Motorola)

El motorola razr 70 de 256GB ya está disponible exclusivamente en los Centros de Atención a Clientes Telcel, Distribuidores Autorizados y la tienda en línea de Telcel. Podrás adquirirlo con diversos planes que se adaptan a tus necesidades.