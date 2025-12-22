El cambio de Google Assistant a Gemini en los dispositivos Android se ha pospuesto hasta el próximo año
Un poco más de espera
- Gemini tardará más tiempo en llegar a todos los dispositivos Android.
- Después de eso, Google Assistant dejará de funcionar.
- No se ha mencionado ninguna fecha límite específica en 2026
¿Recuerdas que en marzo, Google anunció que su nueva y brillante aplicación Gemini AI sustituiría al Asistente de Google en los dispositivos Android a finales de 2025? De ser así, les tenemos malas noticias, pues una nueva actualización de la compañía afirma que el proceso continuará hasta el siguiente año.
El último anuncio (a través de 9to5Google) explica que el calendario anterior se ajustará para garantizar una «transición fluida» entre la antigua IA y la nueva, y que en los próximos meses se darán a conocer más detalles.
No hay una fecha límite fija para la prórroga, lo único que sabemos es que el trabajo continuará «hasta 2026». No se mencionan los dispositivos específicos que aún están a la espera de la transición, ni ningún error concreto que deba solucionarse.
Por supuesto, en los dispositivos más nuevos, como el Google Pixel 10, solo está Gemini, y no hay rastro del Asistente de Google, pero en muchos dispositivos más antiguos aún se pueden ejecutar ambas aplicaciones de IA y cambiar entre ellas para diferentes tareas.
Desafíos técnicos
Cuando finalmente se complete el cambio el próximo año, Google Assistant dejará de funcionar en todos los teléfonos y tabletas Android, y ya no estará disponible para su descarga. A partir de ese momento, todo el mundo tendrá que utilizar Google Assistant.
Como habrás notado, este es un proceso que también se está llevando a cabo en todos los demás dispositivos y plataformas. Por ejemplo, parece que Gemini será el asistente predeterminado para todos los usuarios de Android Auto a partir de marzo de 2026.
Google también está ocupado cambiando todos sus dispositivos domésticos inteligentes a Gemini, y los aparatos de los últimos 10 años son aptos para el cambio. Esto no está saliendo tan bien como le gustaría a Google, lo que demuestra lo difícil que es todo esto desde el punto de vista técnico.
Las dificultades que Google ha tenido con los dispositivos domésticos inteligentes quizá también hayan contribuido al retraso en Android. Si todavía usas Google Assistant en un teléfono o tableta Android, podrás seguir haciéndolo durante un poco más de tiempo.
