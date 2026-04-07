Un fan descubre lo que parecen ser recursos del juego cancelado de Rockstar para PS3, Agent, dentro del código fuente filtrado de GTA 5, incluyendo un primer vistazo al personaje principal

Se ha encontrado un modelo de personaje del juego cancelado de Rockstar Games, Agent

Un dataminer descubrió el modelo en el código fuente filtrado de GTA 5

El modelo de personaje parece ser una versión modificada de Niko Bellic, de GTA 4

Un fan ha descubierto lo que parece ser el modelo inicial del personaje principal del proyecto cancelado de Rockstar Games, Agent.

En 2023 se filtró el código fuente de GTA 5, lo que dio lugar a todo tipo de descubrimientos a lo largo de los años, pero esta semana un fan compartió un nuevo hallazgo que arroja algo de luz sobre Agent, el juego de espías de Rockstar para PS3 que nunca llegó a ver la luz.

El usuario XanaBax compartió sus hallazgos en el foro de GTA (gracias, Kotaku), que incluían recursos y modelos de personajes de un personaje desconocido, lo que sugiere que uno de ellos en particular era el personaje principal de Agent.

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XanaBax explicó que tres de los cuatro modelos eran de GTA V y no tenían relación con Agent, pero sospecha que el cuarto, que muestra a un hombre vestido con uniforme militar, no era un recurso de GTA 5.

El dataminer afirma que el modelo estaba oculto en una carpeta titulada "Jimmy", que, según se informa, era el nombre en clave de Agent y que también se encontraba en la lista jerárquica etiquetada como "Player", lo que sugiere que este personaje era el protagonista jugable.

El nombre del archivo también incluía la mención de "NorthRig", que podría ser Rockstar North, el estudio que originalmente estaba desarrollando el juego.

Rockstar’s canceled game Agent protagonist may have been found in the GTAV source code leak.GTAForums user XanaBax did a deep dive into the character model, it matches the 2011 leaked screenshots, and the main hierarchy node is named “player”Source:https://t.co/xMBmaplHZY pic.twitter.com/dbzQiDkquhApril 5, 2026

Es más, parece que el personaje es una especie de versión renovada de Niko Bellic, de Grand Theft Auto 4. XanaBax explicó que «algunas partes del modelo están tomadas de Niko Bellic o son versiones editadas de él» y que el modelo de la cabeza «tiene más o menos el mismo mapa UV (excepto la línea del cabello)».

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Las botas que se ven en la imagen son las de Niko, y los pantalones de camuflaje son una versión editada de los de Niko.

El modelo nunca se ha utilizado en GTA 5 ni en GTA Online, y XanaBax afirma que tiene una fecha de 2009, lo que sería dos años después de que Rockstar mencionara por primera vez a Agent.

«Agent lleva a los jugadores a un viaje paranoico al mundo del contraespionaje, el espionaje y los asesinatos políticos durante el apogeo de la Guerra Fría a finales de la década de 1970», adelantó Rockstar en ese momento.

El proyecto se adelantó por primera vez en el E3 2007 en colaboración con Sony, pero se anunció oficialmente en el E3 2009. El lanzamiento del juego estaba previsto para 2010, pero tras un largo periodo de silencio, la marca registrada finalmente expiró y, en 2021, se retiró el sitio web oficial de Agent.

Un exdesarrollador de Rockstar reveló que tanto Agent como GTA 5 se estaban desarrollando simultáneamente, pero que finalmente se destinaron más recursos y personal a GTA 5, lo que llevó a la aparente cancelación de Agent.

En otras noticias relacionadas, los fans han descubierto una colección de activos ocultos de Grand Theft Auto 4 en una Xbox 360 de segunda mano que resultó ser un kit de desarrollo de Rockstar Games.

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