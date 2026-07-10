"Todas las opciones están sobre la mesa, teniendo en cuenta las drásticas medidas que ya se han implementado" - ¿Podría Microsoft vender Xbox?

¿Podría Microsoft vender Xbox en el marco de la mayor estrategia de reestructuración de la empresa hasta la fecha?

Los analistas señalan que Xbox, tal como está, resultaría demasiado costosa incluso para algunos de los compradores más importantes

Se sugiere que los grandes actores estarían más interesados en adquirir "partes específicas" del negocio

A medida que Xbox atraviesa su mayor reestructuración hasta la fecha y el flujo aparentemente interminable de malas noticias para quienes forman parte de la compañía continúa, el futuro de la división de videojuegos es incierto.

Mientras algunos se preguntan si lo mejor para Microsoft sería vender Xbox, analistas de la industria han señalado que una operación de ese tipo sería extremadamente costosa para cualquier interesado. Sin embargo, existe la posibilidad de que el Xbox que conocemos termine desmantelándose pieza por pieza.

El importante anuncio de reestructuración de Microsoft, que la CEO de Xbox, Asha Sharma, describió como un "reinicio", confirmó que miles de empleados se vieron afectados por despidos, incluidos 1,600 recortes inmediatos y otros 1,600 que llegarán antes de que concluya el actual año fiscal.

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La compañía también se desprendió de cuatro estudios, entre ellos Compulsion Games y Double Fine Productions, que volverán a operar de manera independiente, así como Ninja Theory y Undead Labs, creadores de Senua y State of Decay 3, respectivamente, que actualmente buscan nuevos propietarios.

Esta nueva estrategia llega tras un año complicado para Xbox, que volvió a aumentar el precio de sus consolas, canceló proyectos y cerró varios estudios. Ahora, Sharma admite que la empresa "no está sana" en su estado actual, señalando a Game Pass como uno de los principales factores.

"Nuestro negocio hoy no está sano", escribió Sharma en un correo enviado a los empleados de Xbox. "Operamos con márgenes entre 3 y 10 veces inferiores a los de otras empresas comparables de plataformas y publicación. Iniciamos la novena generación con una base instalada más pequeña y una estructura de costos más alta. Para crecer, apostamos por Game Pass, la estrategia multiplataforma y un portafolio de contenido más amplio. Aunque estos negocios han generado un valor importante, no crecieron al ritmo que esperábamos."

Antes de esta reestructuración, The Information (vía Reuters) informó que Sharma buscaba acelerar el desarrollo de juegos de las franquicias The Elder Scrolls, Fallout y Halo, además de que Microsoft estaría evaluando distintas opciones para su división Xbox, incluyendo una posible escisión o una reorganización como subsidiaria de propiedad total.

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Aunque algunos creen que esta reestructuración busca hacer a Xbox más fácil de vender, analistas consultados por The Verge consideran que habría pocos compradores interesados en adquirir el negocio completo, principalmente por el elevado costo que implicaría su actual portafolio.

"Creo que todas las opciones están sobre la mesa, considerando las medidas drásticas que ya se implementaron para reestructurar el negocio tanto a nivel cíclico como estructural", afirmó Yoshio Osaki, presidente y CEO de la firma de investigación de mercado IDG Intelligence.

En la misma línea, Joost van Dreunen, profesor de la Universidad de Nueva York, dijo a The Verge: "Una desinversión total de Xbox sigue siendo una posibilidad y parece cada vez más probable debido a las dificultades derivadas del aumento en los costos del hardware y al enfoque de Microsoft en la inteligencia artificial y la infraestructura".

También añadió: "Nunca ha estado claro qué papel desempeña Xbox dentro del ecosistema de Microsoft". Sin embargo, considera que una venta total es el escenario "menos probable", ya que existen muy pocos compradores —incluso gigantes como Netflix, Amazon o Tencent— dispuestos o con capacidad para adquirir "un conglomerado de entretenimiento interactivo que genera más de 23 mil millones de dólares en ingresos anuales".

En cambio, Van Dreunen cree que el escenario más probable es que las grandes compañías busquen adquirir "partes específicas" del negocio, mientras que Osaki señaló que "es posible que estudios individuales, propiedades intelectuales y equipos sean vendidos o separados de forma gradual".

Tras asumir el cargo de CEO en enero, Sharma presentó su visión para Xbox y aseguró que busca recuperar el espíritu con el que se fundó la compañía, además de reducir "la división artificial entre los diferentes tipos de dispositivos".

Con la puesta en marcha de la etapa más reciente de ese plan, que ya ha supuesto otro duro golpe para los estudios bajo el sello Xbox, todavía no está claro cuál será el rumbo que tomará el gigante de los videojuegos.

Según Osaki, la visión completa de la estrategia será evidente hacia finales de este año, mientras que Van Dreunen considera que el panorama quedará claro dentro de los próximos 24 meses.