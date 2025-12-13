The Game Awards me dejaron boquiabierto con el anuncio de Star Wars: Fate of The Old Republic

Arcnaut Studios ha anunciado Star Wars: Fate of the Old Republic en los premios The Game Awards.

El juego de rol estará dirigido por Casey Hudson, director de Knights of the Old Republic y de la trilogía Mass Effect.

FOTOR se describe como el sucesor espiritual de KOTOR y se encuentra en una fase inicial de desarrollo.

Arcnaut Studios está desarrollando un nuevo juego de Star Wars ambientado en la era de la Antigua República, que estará dirigido por Casey Hudson, director de Knights of the Old Republic y la trilogía Mass Effect.

Star Wars: Fate of the Old Republic se presentó oficialmente durante los Game Awards 2025 con un tráiler. Se trata de un juego de rol de acción para un solo jugador (RPG) con una narrativa en la que te pones en la piel de un usuario de la Fuerza en un viaje a través de una galaxia al borde del renacimiento.

Creado en colaboración con Lucasfilm Games, se dice que Fate of the Old Republic no es una secuela directa ni una continuación del KOTOR de BioWare, y aún se encuentra en las primeras fases de desarrollo.

Aunque este sea el caso, tengo curiosidad por saber por qué en el tráiler se puede ver lo que parece ser el Leviathan, un crucero de clase Interdictor que estaba al mando de Saul Karath, quien sirvió bajo las órdenes de Darth Revan y, más tarde, de Darth Malak, en KOTOR.

Quizás no sea el Leviathan, sino simplemente un crucero Sith de clase Interdictor completamente diferente, ¿o acaso FOTOR tendrá algún tipo de conexión con la historia de Revan? Tendremos que esperar para verlo.

En una entrevista con Star Wars, Hudson, cofundador de Arcanaut Studios este año, dijo que estaba ansioso por volver a la galaxia, pero explicó que «un proyecto como este supone un gran compromiso para todos los involucrados, por lo que se necesitaban las condiciones adecuadas para que todo encajara».

Star Wars: Fate of the Old Republic Teaser Trailer - YouTube Watch On

"Nuestro objetivo es desarrollar el tipo de juegos que me encanta crear: aventuras cinematográficas emocionalmente impactantes, impulsadas por la agencia del jugador, la profundidad narrativa y la construcción de mundos inmersivos", afirmó Hudson. "Las conversaciones entre nuestro equipo y Lucasfilm Games dieron lugar a una oportunidad increíble para volver a Star Wars, y una vez más nos cuesta creer que estemos trabajando en un proyecto tan especial".

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Aunque todavía no hay fecha de lanzamiento, sabemos que el juego será el sucesor espiritual de KOTOR y que "sumergirá a los jugadores en una experiencia inolvidable en la que cada decisión profundizará su viaje hacia la luz o la oscuridad".

"Trabajar en Star Wars: Knights of the Old Republic fue una de las experiencias que marcaron mi carrera», continuó Hudson. «Con Star Wars: Fate of the Old Republic, contamos una historia completamente nueva y diferente con todo lo que hemos aprendido desde entonces, creando una aventura sobre las decisiones, el destino y la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. Es un sueño hecho realidad volver a colaborar con Lucasfilm Games".

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.