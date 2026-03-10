The Division 2 ha establecido un nuevo récord de jugadores simultáneos en Steam, casi duplicando su anterior récord desde 2019
La temporada de aniversario de la serie está atrayendo a los jugadores
- Tom Clancy's The Division 2 ha establecido un nuevo récord histórico de jugadores simultáneos en Steam.
- El número de jugadores del juego casi se ha duplicado desde 2019.
- La serie celebra actualmente su décimo aniversario con contenido totalmente nuevo.
Tom Clancy's The Division 2 ha superado su propio récord de jugadores simultáneos en Steam en medio de la celebración del décimo aniversario de la serie.
Según informa Eurogamer, durante el fin de semana, The Division 2 experimentó un aumento masivo de jugadores en la plataforma para PC de Valve, casi duplicando su máximo anterior de 14 858 jugadores, y ahora se sitúa en un nuevo máximo histórico de 27 482 jugadores simultáneos, según SteamDB. Las cifras también pueden cambiar tras la publicación de este artículo.
Se trata del mayor número de jugadores desde el lanzamiento del juego en 2019 y parece atribuirse a la temporada de celebración del décimo aniversario de la serie, que comenzó a principios de este mes.El artículo continúa a continuación
La temporada de aniversario, de cuatro semanas de duración, se prolongará hasta el 1 de abril e incluye el nuevo modo Realismo, disponible por tiempo limitado, que permite a los jugadores experimentar el juego «de una forma más realista e implacable, en la que cada decisión cuenta».
El modo Realismo se desarrolla a lo largo de la expansión Warlords of New York del juego, que ahora también es accesible para todos los jugadores de The Division 2 de forma gratuita durante la temporada de aniversario.
También se ha añadido un nuevo pase de evento por tiempo limitado, que ofrece nuevas recompensas a cambio de completar una serie de actividades.
Además, Massive Entertainment también ha presentado una hoja de ruta para The Division 2. Se han confirmado más temporadas, incluida la primera, Rise Up, que se espera que llegue en abril y que contará con nuevos desafíos, además de nuevas recompensas, equipo, armas y mucho más.
La próxima temporada también ofrecerá equilibrios PvP y actualizaciones de contenido, juego cruzado ampliado entre consolas y PC, una nueva incursión, nuevas misiones clasificadas y una nueva expansión de Central Park.
También han comenzado las pruebas cerradas de Survivors, el próximo modo de juego de extracción de The Division 2.
Por otra parte, The Division 3 se encuentra actualmente en fase de desarrollo activo en Massive Entertainment. El juego estaba dirigido por el productor ejecutivo Julian Gerighty antes de que este abandonara la empresa en enero. Los directores creativos Yannick Banchereau y Mathias Karlson siguen trabajando en el proyecto, así como en The Division 2.
