Sony anuncia "The Playerbase", "una oportunidad única para los mayores fans de PlayStation" de aparecer escaneados en un juego de PlayStation Studios, empezando por Gran Turismo 7

Sony ha anunciado un nuevo programa llamado "The Playerbase"

La iniciativa está diseñada para ofrecer a los aficionados la oportunidad de aparecer digitalizados en un juego de PlayStation Studios

"The Playerbase" comenzará con Gran Turismo 7, pero se ampliará en breve

Sony ha anunciado "The Playerbase", una nueva iniciativa que ofrece a los fans más fieles de PlayStation la oportunidad de que su imagen sea escaneada para aparecer en un juego de PlayStation Studios.

La empresa ha dado a conocer la noticia en una nueva entrada del blog de PlayStation, en la que describe la iniciativa como «una oportunidad única para que los mayores fans de PlayStation se adentren en algunos de los mundos de juego más importantes al escanear su imagen y aparecer en un juego de PlayStation».

"Durante más de 30 años, hemos seguido buscando formas de celebrar a nuestra comunidad de jugadores, que tiene un papel vital en la historia y el futuro de PlayStation. Hoy, nos emociona ofrecer una oportunidad para acercar aún más a algunos de nuestros fieles fans de PlayStation a la experiencia PlayStation", dijo Isabelle Tomatis, vicepresidenta de marketing global de Sony Interactive Entertainment.

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Playerbase comenzará con Gran Turismo 7, pero con el tiempo se ampliará e incluirá a los fans en otros títulos de PlayStation Studios "en un futuro próximo", lo que podría significar otros juegos incluidos en franquicias emblemáticas como God of War, Marvel's Spider-Man, Horizon y más.

(Image credit: Sony PlayStation)

El programa estará disponible en América, Europa, Asia, Sudáfrica y Australia, y los aficionados pueden visitar el sitio web oficial de The Playerbase a partir de hoy para empezar.

Los jugadores deberán iniciar sesión con su ID de cuenta de PlayStation y responder a una serie de preguntas para continuar con su solicitud.

"Tras revisar las solicitudes, seleccionaremos a un número limitado de finalistas para que participen en entrevistas en video con el fin de conocerlos mejor y saber cuál es su conexión con PlayStation", explicó Tomatis. "A partir de ahí, se seleccionará a un fan de PlayStation para que aparezca en Gran Turismo 7 como parte de The Playerbase, donde tendrá una aparición especial por tiempo limitado como retrato de personaje dentro del juego, de manera similar a como se presentan los personajes a lo largo del juego".

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El fan seleccionado también visitará un estudio de artes visuales en Los Ángeles para una jornada de escaneo y para colaborar con un diseñador en la creación de un logotipo de fantasía personalizado y una decoración única para el vehículo, que se agregarán al menú Showcase de forma permanente.

"Con el tiempo, esperamos expandir The Playerbase a medida que participen más estudios de PlayStation, presentando a los fans de formas que se adapten al estilo y al mundo propios de cada juego", dijo Tomatis.

"The Playerbase es nuestra forma de dar las gracias a los jugadores que hacen de PlayStation lo que es hoy en día. Estamos deseando conocer a los fans que se adentrarán en el mundo de PlayStation de una forma totalmente nueva".

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