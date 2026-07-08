"Son decisiones difíciles, pero necesarias": Xbox retiró el financiamiento para el "Project Fantasy" de Io Interactive, pero el desarrollador seguirá trabajando en el juego de manera independiente

IO Interactive ha recuperado los derechos de su juego de rol de fantasía en línea, Project Fantasy

Xbox retiró el financiamiento del proyecto, poniendo fin a su asociación con el estudio 007 First Light

IOI seguirá trabajando de manera independiente en el proyecto, pero se cerrará un estudio y se despedirá a algunos trabajadores

La semana pasada, Io Interactive —desarrolladora de 007 First Light y Hitman— confirmó que había puesto fin a su relación con un inversionista externo para Project Fantasy, que más tarde se reveló que era Xbox (vía Bloomberg).

Como resultado de la retirada de Xbox del acuerdo y en medio de una importante reestructuración en Microsoft que ha implicado miles de despidos, IOI ha anunciado que ha recuperado la propiedad total de Project Fantasy y continuará trabajando en el proyecto de manera independiente. Sin embargo, su estudio de Estambul cerrará sus puertas y un número aún no confirmado de trabajadores será despedido.

"Estimada comunidad de jugadores: Tras el fin de nuestra asociación financiera externa en el Proyecto Fantasy, IOI ha recuperado la propiedad total del proyecto y de nuestra propiedad intelectual", declaró el estudio en un comunicado en redes sociales.

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"Continuaremos desarrollándolo y financiándolo de manera independiente junto con nuestros otros proyectos. En este contexto, tuvimos que encontrar un nuevo equilibrio para el futuro a largo plazo del estudio, enfocándonos en el éxito de nuestros principales títulos internos en lugar de proyectos externos y posibles derivados para dispositivos móviles. Esto ha implicado realizar cambios, así como proponer modificaciones en todos nuestros estudios: el cierre de nuestro estudio de Estambul y el inicio de un proceso para despedirnos de colegas que han sido una parte significativa de lo que hace que IOI sea lo que es.

"Nuestro objetivo inmediato es apoyar a los afectados lo mejor que podamos durante este período. Si tienes conocimiento de alguna oportunidad dentro de tu red de contactos, te estaríamos sinceramente agradecidos por cualquier apoyo que puedas brindar a cualquiera de las personas talentosas de IOI que puedan estar buscando nuevas oportunidades".

IOI concluyó: "Estas son decisiones difíciles, pero necesarias, para asegurar el futuro a largo plazo de IO Interactive como uno de los muy pocos desarrolladores y editores AAA totalmente independientes, así como para darle a Project Fantasy la mejor base posible para que tenga éxito bajo nuestra propia pasión y dirección. Project Fantasy es un juego, un mundo y una propiedad intelectual con la que estamos totalmente comprometidos, y estamos ansiosos por compartir este amor con ustedes".

Ayer, la directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma, describió el plan de la empresa para «reiniciar» y anunció que recortará un total de 3,200 puestos de trabajo, comenzando con 1,600.

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Además, la empresa también planea deshacerse de cuatro estudios, entre ellos Compulsion Games y Double Fine Productions, que volverán a ser independientes, mientras que Ninja Theory y Undead Labs buscan nuevos propietarios.

Arkane Studios, desarrollador de Dishonored, también está "iniciando las consultas necesarias con su comité de empresa para analizar posibles opciones estratégicas", pero debido a la legislación laboral francesa, el proceso llevará más tiempo.

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