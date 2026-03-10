Según se informa, Sony está probando precios dinámicos en su tienda PlayStation, lo que modifica el precio de más de 190 juegos

Sony ha estado llevando a cabo un experimento de precios dinámicos en PlayStation Store.

El sistema lleva en funcionamiento desde noviembre de 2025 y afecta a los juegos propios de Sony.

A los usuarios de determinadas regiones se les ofrecen descuentos de hasta el 27,8 %.

Nuevos informes indican que Sony lleva meses probando los precios dinámicos en PlayStation Store.

Así lo afirma PSPrices, que asegura que Sony lleva desde noviembre de 2025 realizando una prueba A/B en la que se muestran precios diferentes a distintos usuarios.

En los primeros cuatro meses, la prueba pasó de abarcar solo 50 juegos en 30 regiones a más de 190 juegos en más de 70 regiones en la actualidad.

Al parecer, Sony está probando los precios de sus propios títulos, como Astro Bot, y ha lanzado «un nuevo programa IPT_LTM con precios elásticos», que PSPrices afirma haber detectado porque «realiza un seguimiento de los precios de PlayStation Store en más de 50 regiones».

«Nuestro sistema detectó estructuras de ofertas inusuales que contenían identificadores de experimentos (IPT_PILOT, IPT_OPR_TESTING) en las respuestas de la API de PlayStation», explicó el sitio web. «Estos precios experimentales solo se muestran a determinados segmentos de usuarios seleccionados por Sony».

Al parecer, los usuarios de PlayStation Store han estado viendo precios diferentes que en realidad son más bajos que los precios minoristas estándar en juegos como The Last of Us Part 2, God of War, Spider-Man, Helldivers 2, Stellar Blade y otros.

Los informes añaden que «han aparecido descuentos personalizados durante las rebajas» que ofrecen descuentos de hasta el 12,6 % en los títulos mencionados.

Aunque inicialmente se pensaba que Estados Unidos estaba exento del experimento, en marzo, PSPrices afirma que «esto ya no es cierto» y descubrió que Sony había incluido desde entonces el mayor mercado de PlayStation.

«En marzo de 2026 descubrimos que Estados Unidos estaba incluido en el experimento, y los descuentos allí son significativamente mayores que en Europa», afirmó. «Mientras que los descuentos en Europa son del 10-17 %, en Estados Unidos alcanzan el 27,8 %».

Algunos juegos de terceros también han recibido descuentos, entre ellos WWE 2K25, Warhammer 40,000: Space Marine 2, Kingdom Come: Deliverance 2, Red Dead Redemption 2 y otros.

Además de los descuentos habituales, durante las rebajas de febrero en PlayStation Store, PSPrices informa de que los participantes en el experimento recibieron un descuento diferente al de los usuarios habituales.

«Por ejemplo, Helldivers 2 se vendió a los usuarios habituales con un descuento del 25 %, mientras que los participantes en el experimento obtuvieron un descuento del 56 %», afirmó.

Los precios dinámicos son un método que utilizan las empresas para ajustar el costo de sus productos en tiempo real en función de la demanda, y a menudo se consideran una práctica bastante injusta; el Gobierno del Reino Unido ya ha iniciado una investigación sobre Ticketmaster por el mismo motivo.

