Rockstar impulsa los clubes nocturnos en GTA Online con bonos y promociones

¡Atención! Esta semana Rockstar Games consiente a los dueños de los clubs más populares en GTA Online con increíbles beneficios como doble de ingresos diarios y doble de velocidad de producción del centro logístico. Pero eso no es todo, así que no te pierdas los detalles a continuación:

Completa tres misiones de gestión del club nocturno durante el desafío semanal para recibir GTA$ 100,000 y la camiseta Cherenkov. Consolida tu posición en lo más alto de la escena nocturna adquiriendo clubs nocturnos (junto con todas sus mejoras y modificaciones) con un 40% de descuento en Maze Bank Foreclosures.

No dejes pasar la última oportunidad de jugar Old School Hits de GTA Series Videos, la primera experiencia creada por jugadores destacada en la Serie de misiones de la comunidad, que otorga el triple de GTA$ y RP.

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Y a partir de la próxima semana, disfruta del doble de recompensas base en trabajos de vehículos especiales, misiones de operaciones móviles y trabajos, y misiones narrativas del casino, además de un 50% extra en todos los objetivos de la oficina de fianzas, así como en las misiones de Farra en el yate y Proyecto Derrocamiento.

A continuación, te dejamos con todas las novedades de esta semana:

40% de descuento en clubs nocturnos y sus mejoras y modificaciones.

Doble de GTA$ en ingresos diarios del club nocturno.

Doble de velocidad de producción del centro logístico del club nocturno.

Doble de GTA$ y RP, además de bonificaciones para clubs nocturnos, como: Doble de productos del club nocturno en guerras comerciales y misiones de obtención de mercancía del club nocturno de Yohan. Doble de popularidad en misiones de gestión del club nocturno.

Completa tres misiones de gestión del club nocturno para recibir la camiseta Cherenkov y GTA$ 100,000.

Triple de GTA$ y RP en la Serie de misiones de la comunidad: Old School Hits, de GTA Series Videos.

Doble de GTA$ y RP en trabajos de clientes con el Terrorbyte, Línea letal y Línea letal (dueto).

Doble de recompensas base en trabajos de vehículos especiales, misiones de operaciones móviles y trabajos y misiones narrativas del casino (a partir de la próxima semana). Además, 50% extra en todos los objetivos de la oficina de fianzas, así como en las misiones de Farra en el yate y Proyecto Derrocamiento.

(a partir de la próxima semana). Descuentos en vehículos: 30% de descuento en los vehículos Grotti Itali GTO, Western Company Cargobob, Karin Boor, Willard Eudora, Pfister 811, Declasse Drift Tampa, Grotti Stinger GT, Übermacht Sentinel clásico y Canis Freecrawler.

30% de descuento en los vehículos Grotti Itali GTO, Western Company Cargobob, Karin Boor, Willard Eudora, Pfister 811, Declasse Drift Tampa, Grotti Stinger GT, Übermacht Sentinel clásico y Canis Freecrawler. Descuentos en el inventario de la camioneta de armamento: 30% de descuento en el rifle pesado.

30% de descuento en el rifle pesado. Miembros de GTA+: un Übermacht Sentinel GTS gratis, 30% de descuento en el lanzadescargas compacto, nueva indumentaria de Junk x Jackal, pinturas camaleón, bonificaciones en ventas de Importación/Exportación, trabajos de vehículos especiales y mucho más.