Roblox abre convocatoria para su Consejo de Adolescentes en México y Canadá y así puedes ser parte

¡Atención! Sobre todo si eres fan de Roblox. Esta es la oportunidad que estabas esperando, pues el popular juego invita a más jóvenes líderes de entre 14 y 17 años a unirse a su Consejo de Adolescentes (Teen Council) para generar un impacto real mediante un liderazgo genuino en los equipos internos de Roblox.

Y lo mejor de todo es que ya está abierta la solicitud para unirse al Consejo, mismo que se ha expandido más allá de Estados Unidos para incluir a jóvenes líderes de México y Canadá.

Esta expansión refleja el compromiso de Roblox de construir una plataforma verdaderamente inclusiva, donde adolescentes de diversos orígenes puedan moldear el futuro de la seguridad en línea y el bienestar digital.

Los adolescentes tendrán la oportunidad de compartir sus perspectivas sobre las funciones, políticas y recursos de la plataforma.

¿Qué hace especial al Consejo de Adolescentes?

Los miembros del Consejo de Adolescentes tienen acceso exclusivo a los equipos de productos y políticas de Roblox, aportando directamente perspectivas sobre las funciones que impactan a millones de jóvenes usuarios. Pero no se trata solo de crear mejores productos, sino de empoderar a los adolescentes para que se conviertan en líderes en sus comunidades. Los miembros del Consejo reciben capacitación en ciudadanía digital, defensa de la salud mental y alfabetización mediática, obteniendo certificaciones que los preparan para apoyar a sus compañeros tanto en línea como fuera de línea.