Painkiller regresa con acción demoníaca y modo cooperativo el próximo 21 de octubre de 2025

¿Eres amante del terror? De ser así, tenemos noticias increíbles, pues 3D Realms de Saber Interactive y Anshar Studios nos sorprendieron con un nuevo tráiler del gameplay de Painkiller, un shooter de acción reinventado que podrás disfrutar a partir del 21 de octubre en tus consolas favoritas, incluyendo PlayStation 5, Xbox Series S|Z y PC a tráves de Steam.

Así que preparate para sumergirte en la acción cooperativa frenética con este nuevo tráiler narrado por uno de los demonios que te esperan en el Purgatorio. Y recuerda: los amigos que matan juntos, permanecen juntos.

Painkiller - Slay Together Trailer - YouTube Watch On

¡Arrasa con hordas de demonios en combates brutales y frenéticos usando un arsenal de armas infernales en Painkiller! Lucha a través de macabros entornos góticos para detener la invasión de la Tierra por parte del ángel caído Azazel y gana tu salvación, ya sea en solitario o en modo cooperativo en línea para hasta tres jugadores.

Características principales:

El Purgatorio es tu campo de juego: Salta, engánchate y deslízate a través de vastos y escalofriantes biomas mientras luchas contra enemigos de pesadilla en combates sangrientos y frenéticos con una gran variedad de armas nuevas y clásicas de Painkiller.

Cooperativo en línea para tres jugadores: Juega en línea con hasta dos amigos, explorando locaciones diversas, descubriendo secretos y enfrentándote a enemigos aterradores.

Horrores grotescos te esperan: Desafía a una gran variedad de enemigos espeluznantes, desde hordas de demonios hasta terrores titánicos como los monstruosos hijos de Azazel: los Nephilim.

Desata el dolor: Utiliza cartas de tarot para mejorar tus habilidades, sube de rango para ampliar tu arsenal y haz equipo con otros jugadores para aniquilar a todos tus enemigos.

Elige bien a tu personaje: Juega como uno de los cuatro personajes distintivos: Ink, Void, Sol y Roch; cada uno con ventajas únicas que potencian tu energía, salud, poder y daño.

Modo Rogue Angel: Sobrevive a un brutal modo roguelike, completamente separado de la campaña principal, donde tus amigos y tú avanzarán a través de arenas generadas de manera aleatoria, recolectando cartas de tarot, armas y objetos en el camino, y enfrentándose a jefes épicos.

(Image credit: 3D Realms)

Con fecha de lanzamiento el 21 de octubre, las ediciones Standard y Deluxe de Painkiller ya están disponibles para reservar en PlayStation 5 (Deluxe), Xbox Series X|S (Deluxe) y PC a través de Steam. La versión física de la Edición Standard también se puede reservar en PlayStation y Xbox en las principales tiendas.

La Edición Deluxe de Painkiller incluye el Season Pass, que ofrece el contenido descargable Night Watch DLC con cuatro skins de personaje y seis skins de armas disponibles desde el lanzamiento, además de un conjunto adicional de skins de armas y personajes que llegarán después del estreno.

Todas las preventas incluyen el paquete de skins de bonificación "Iron Crusade". Las preventas físicas también incluyen el paquete de armas "Burnished Pride", que agrega skins dorados adicionales para tus armas.