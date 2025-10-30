Animal Crossing: New Horizons recibirá un DLC gratuito por primera vez en cuatro años, junto con una edición Nintendo Switch 2 con gráficos y controles mejorados

¿Te encanta Animal Crossing? Aquí tienes algunos artículos adorables del juego que te encantarán.

¿Eres fan de Animal Crossing: New Horizons? De ser así, te tenemos noticias increíbles, pues Nintendo anunció que este título llegará a Nintendo Switch 2 y además recibirá un DLC gratuito.

Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch 2 Edition saldrá a la venta el 15 de enero de 2026 por 64,99 dólares, pero también estará disponible como paquete de actualización gratuito por 4,99 dólares para aquellos que ya tengan el juego en Nintendo Switch.

Esta nueva versión contará con mejoras totalmente nuevas, como una resolución mejorada que permite hasta 4K en modo TV (aunque con un límite de 30 fps), controles de ratón con el control Joy-Con 2 para decorar casas, crear diseños personalizados y escribir mensajes en el tablón de anuncios.

Los jugadores también podrán localizar a los residentes llamándolos por su nombre con el megáfono del juego a través del micrófono de Switch 2, unirse a sesiones de 12 jugadores para sesiones en línea si todos juegan a la edición Switch 2 y unirse a sus amigos en CameraPlay.

New Horizons no ha tenido ningún contenido descargable (DLC) desde 2021, pero los jugadores ya pueden esperar la actualización gratuita versión 3.0, que llegará el 15 de enero tanto para la edición Switch como para la Switch 2.

Esta importante actualización de contenido introducirá nuevas funciones, como la gran inauguración del Resort Hotel en el muelle, regentado por la familia de Kapp'n, y permitirá a los jugadores decorar habitaciones e invitar a huéspedes de fuera de la isla.

También se añadirá un nuevo servicio de reinicio para ayudar a ordenar la isla del jugador, y una mejora del almacenamiento doméstico permitirá almacenar hasta 9000 objetos, además de árboles, arbustos y flores.

Los jugadores suscritos a Nintendo Switch Online podrán crear y guardar hasta tres islas, jugar con amigos y colaborar en línea.

Por último, la actualización introducirá artículos coleccionables de Nintendo, como la Ultra Hand de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y algunas consolas de Nintendo. Los artículos específicos de la consola se pueden utilizar para jugar a determinados títulos clásicos de Nintendo dentro del juego para los miembros de Switch Online.

Algunos amiibo de las series The Legend of Zelda y Splatoon también se pueden utilizar para desbloquear la posibilidad de invitar a ciertos personajes a New Horizons y desbloquear varios artículos inspirados en esas series.

