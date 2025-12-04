Marvel Rivals ahora tiene un minijuego gacha con un paquete Psylocke por tiempo limitado. Así es como funciona

Se ha añadido un minijuego gacha por tiempo limitado a Marvel Rivals para celebrar el primer aniversario del juego.

El minijuego requería que los jugadores gastaran unidades a cambio de un paquete de héroes Psylocke lleno de regalos.

Marvel Zombies también se ha ampliado hasta el 16 de enero.

¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que escuchaste hablar de Marvel Rivals? ¿Qué pensarías si te decimos que está a punto de celebrar su primer aniversario? Así como lo lees y, para continuar con las celebraciones, se ha añadido al juego un nuevo sistema gacha que recompensará a los jugadores con un paquete de héroes por tiempo limitado.

Tras instalar el último parche, los jugadores podrán ver una nueva función en la pestaña de la pantalla del evento Rivals' Day Times Square llamada Van Dyne's: Grand Opening, que ofrece un paquete de héroes exclusivo para Psylocke.

Este paquete, que estará disponible del 4 al 18 de diciembre, incluye el traje Daring Daifuku, emojis, spray, animación MVP y placa con el nombre, pero para conseguir los objetos ocultos, los jugadores deben hacer rodar sus unidades reventando globos.

Como explicó NetEase, los jugadores pueden ganar automáticamente todos los artículos que se ofrecen por solo 100 unidades si logran reventar el globo que esconde el aspecto de Psylocke, lo cual es una buena oferta teniendo en cuenta que los paquetes de héroes suelen costar entre 2200 y 2500 unidades en la tienda.

Sin embargo, si tienes mala suerte, el siguiente intento te costará 300 unidades, y cada intento posterior aumentará el precio. Si tienes muy mala suerte, el costo total del paquete te costará 2400 unidades.

Además del nuevo minijuego, la cuenta atrás del Día de los Rivales en Times Square comenzará oficialmente el 6 de diciembre a medianoche, hora local, donde los jugadores podrán disfrutar de un espectáculo de fuegos artificiales, así como ganar 200 unidades y el título épico «Día de los Rivales 2025».

No te preocupes si te pierdes estas recompensas, ya que seguirán estando disponibles para reclamarlas durante las 72 horas posteriores al final de la cuenta atrás al entrar en Times Square.

Además de un completo informe de Marvel Rivals con el resumen del año que los jugadores pueden consultar, NetEase ha confirmado que ampliará aún más su modo Marvel Zombies.

En un principio, el modo PvE iba a terminar esta semana tras haberse ampliado tres semanas, pero ahora terminará el 16 de enero de 2026.

Para más información, no te pierdas nuestra guía de Marvel Rivals, donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la temporada actual, las fechas de lanzamiento de la temporada 5.5 y los próximos héroes, como Rogue.

