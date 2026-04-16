Lana del Rey es la encargada de darle voz a la canción principal de "James Bond '007 First Light"

Lana del Rey se une al universo de James Bond con el lanzamiento del tema principal oficial del videojuego 007 First Light.

Recordemos que este título está desarrollado por IO Interactive en colaboración con Amazon MGM Studios.

Cabe mencionar que el tema fue creado junto a David Arnold, reconocido por su trabajo en cinco películas de la franquicia. La canción presenta un estilo característico de Bond, con una introducción sensual que evoluciona hacia arreglos dramáticos de metales y cuerdas, incorporando además un fragmento del tema clásico del agente 007 al final del estribillo.

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De acuerdo con el anuncio, 007 First Light será una historia de origen completamente original y reinventada, centrada en un James Bond de 26 años en el inicio de su carrera dentro del espionaje, ofreciendo una perspectiva fresca del personaje.

El proyecto también suma a otras figuras destacadas. Lenny Kravitz interpretará al villano Bawma, mientras que Patrick Gibson dará vida a una versión joven de Bond. El elenco incluye además a Priyanga Burford como M, Lennie James como el mentor John Greenway, Kiera Lester como Moneypenny, Alastair Mackenzie como Q, Gemma Chan como la Dra. Selina Tan y Noémie Nakai como la Sra. Roth.

Inicialmente previsto para el 27 de marzo, el lanzamiento del videojuego fue pospuesto al 27 de mayo tras el anuncio de IO Interactive en diciembre, señalando la necesidad de más tiempo para pulir el título. Por otro lado, la secuencia de títulos que incluye el tema de Lana Del Rey se estrenará el 17 de abril a las 3 pm (ET).

Lana Del Rey - First Light (Lyric Video) - YouTube Watch On

David Arnold destacó la importancia de la música dentro de la identidad de Bond, señalando que una canción principal debe intrigar, emocionar y atraer al público hacia el mundo del agente. Asimismo, expresó su entusiasmo por colaborar con Lana Del Rey, subrayando la elegancia y personalidad que la artista aportó a la pieza.

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Por su parte, Hakan Abrak, CEO de IO Interactive, afirmó que la colaboración entre Del Rey y Arnold logra capturar la esencia de Bond al tiempo que introduce una identidad fresca al videojuego, destacando este lanzamiento como un hito para el regreso del personaje a los videojuegos.

Este lanzamiento marca un nuevo capítulo en la carrera de Lana Del Rey, quien no publica un álbum desde hace más de tres años, tras Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd. Aunque en su momento se habló de un próximo disco titulado Lasso con influencias country, su dirección actual sigue siendo incierta. Su tema más reciente previo a esta colaboración, “White Feather Hawk Tail Deer Hunter”, junto a Jack Antonoff, exploró un sonido inusual dentro de su repertorio.