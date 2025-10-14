La próxima Xbox podría ser más potente que la PS6, pero costará un poco más, según un filtrador

El filtrador "Moore's Law is Dead" ha revelado lo que, según él, es el procesador de la próxima consola Xbox.

Afirma que la APU Magnus de AMD hará que la próxima consola de Microsoft sea más potente que la PS6 y más cara.

Cree que la próxima Xbox podría funcionar a 4K y 144 FPS en un monitor para videojuegos.

¡Atención! De acuerdo con una nueva filtración, la próxima consola de Xbox será más potente que la PlayStation 6, pero no todo es "miel sobre hojuelas", pues también podría ser más cara.

En el mismo video en el que afirmaba que la próxima consola Xbox tiene como objetivo su lanzamiento en 2027, el filtrador y YouTuber «Moore's Law is Dead» reveló lo que, según él, era la APU AMD Magnus, el procesador principal de la próxima consola de Microsoft, que combina una CPU y una GPU (gracias, VGC).

Al detallar las especificaciones principales, dijo que el procesador será un 46 % más grande que el que supuestamente se incluirá en la PS6, y que será más potente que la próxima consola de Sony.

Sin embargo, debido a su tamaño y potencia, cree que la próxima consola Xbox podría costar más que la PS6, entre 800 y 1200 dólares.

«Debería ser más potente que la PS6, pero al mismo tiempo también será más cara debido a su mayor tamaño y al uso de puentes y, probablemente, una mayor capacidad de RAM en comparación con la PS6, al menos si quiere funcionar bien como híbrido entre PC y consola», afirmó.

Los comentarios del YouTuber siguen a la especulación previa de que el próximo hardware de Microsoft será más parecido a una PC, el cual podría incluir una “interfaz adaptada para TV” y tener “un conjunto específico de especificaciones técnicas”, aunque en ese momento no se conocían detalles sobre su procesador ni su tamaño.

También afirmó que si Microsoft logra aprovechar el APU Magnus, este podría “terminar siendo notablemente más rápido que el PlayStation 6”; sin embargo, añadió que “incluso en escenarios extremos, no creo que sea más de un 30% más rápido que la consola PlayStation 6”.

“No olviden que, incluso en una situación extrema, la próxima generación de Xbox, aunque más rápida, probablemente no tendrá una diferencia tan grande como la que hubo entre Xbox One X y PS4 Pro. Así que la mayoría de los jugadores de consola realmente no se preocuparán si están jugando en una TV grande, desde el sillón”, agregó.

Además, sugirió que el poder del Xbox híbrido con PC probablemente será más perceptible en un monitor de gaming que en una televisión, explicando que espera que el ‘Xbox Magnus’ sea “una versión más premium del mismo rendimiento que ofrecería un PS6”.

“Por ejemplo, si un juego de PS6 estuviera corriendo en 4K a 120fps con trazado de rayos activado —y claro, usando FSR4 o alguna tecnología similar para lograrlo—, sospecho que Magnus, en lugar de hacer 4K a 120fps, podría alcanzar algo como 4K a 144fps”, explicó Moore. “Es decir, podría ofrecer un 20% más de cuadros por segundo, lo cual no tiene gran relevancia en una TV grande, pero sí importa si juegas en un monitor de escritorio, y Magnus estará más orientado a eso que el PlayStation”.

Concluyó diciendo:

“Así que sí, así veo la comparación entre Magnus y PlayStation 6: rendimiento similar, pero Magnus ofrecerá características que los jugadores de PC valoran, capaces de superar al PS6 en ciertos escenarios, aunque solo en aquellos que realmente importan a los gamers de PC.”

