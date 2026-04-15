La legendaria serie RPG que inspiró a The Witcher por fin llega a Xbox y PlayStation

Gothic, Gothic 2 y Gothic 3 llegarán a las consolas modernas de Xbox y PlayStation

El lanzamiento de los tres juegos está previsto a lo largo de este año

Quienes reserven el próximo remake de Gothic 1 tendrán acceso inmediato al juego original

Los tres títulos clásicos de Gothic por fin saldrán a la venta para PlayStation y Xbox este año.

El primero de estos legendarios juegos de rol (RPG), Gothic Classic, llegará en julio de 2026. Es una experiencia enorme con más de 50 horas de juego y fue todo un éxito cuando se lanzó por primera vez en 2001. Contaba con un mundo único y reactivo, lleno de personajes que seguían sus propias rutinas: levantarse por la mañana, ir al trabajo, comer e interactuar entre ellos.

Juegas como un prisionero atrapado en una lejana colonia minera que ha sido aislada del mundo exterior. Tienes la misión de entregar una carta al líder de una de las muchas facciones beligerantes de la colonia. El desarrollador de The Witcher 3: Wild Hunt, CD Projekt Red, ha citado el viejo juego como una fuente importante de inspiración, y yo lo recomendaría a cualquier fanático del género, siempre y cuando esté dispuesto a tolerar algunos fallos.

El artículo continúa a continuación.

El juego original fue creado por el ya desaparecido estudio Piranha Bytes, pero se está preparando un remake a gran escala (titulado, sin mucha imaginación, Gothic 1 Remake) dirigido por el nuevo desarrollador Alkimia Interactive, que saldrá a la venta el 5 de junio de 2026.

Las preventas ya están disponibles, y quienes las realicen para consolas obtendrán acceso inmediato a Gothic Classic como bonificación, lo que les permitirá saltarse la espera y disfrutar del juego original antes del remake.

Las dos secuelas de Gothic también se relanzarán para Xbox y PlayStation como Gothic 2 Complete Classic y Gothic 3 Classic. Saldrán a la venta el 29 de septiembre de 2026 y el 24 de noviembre de 2026, respectivamente.

Gothic 2 Complete Classic incluye tanto el juego original de 2002 como su enorme expansión Night of the Raven, lo que te ofrece más de cien horas de contenido para explorar. Gothic 3 Classic también ha sido mejorado en comparación con su primera versión de 2006, con un "parche 1.75" creado por la comunidad incluido desde el principio, que ofrece una gran cantidad de mejoras en la calidad de vida.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds