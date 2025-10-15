Just Dance 2026 llega con más ritmo, nuevas funciones y éxitos musicales

¡La espera terminó! ¡Es hora de bailar! Just Dance 2026 Edition llega con Lady Gaga, Dua Lipa y Bluey

Así como lo lees, el juego está disponible para Nintendo Switch™, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, y también puede jugarse en Nintendo Switch 2 mediante retrocompatibilidad. Cada copia de Just Dance 2026 Edition incluye una suscripción de un mes a Just Dance+, que da acceso a cientos de canciones y mucho más. Además, la Deluxe Edition incluye una suscripción adicional de 3 meses, y la Ultimate Edition, una suscripción adicional de 12 meses.

Desarrollado por Ubisoft Paris Studio, Just Dance 2026 Edition ofrece contenido emocionante para todo tipo de público. El juego incluye 40 nuevas canciones, que van desde grandes éxitos de las listas hasta clásicos atemporales:

Abracadabra – Lady Gaga

All Star – Smash Mouth

Anxiety – Doechii

APT. - ROSÉ & Bruno Mars

Azizam – Ed Sheeran

Big Bad Frog – Austin & Collins

Bluey Medley – Bluey

Born To Be Alive - Patrick Hernandez (Reborn Version)

Chichika (feat. METAMAMI) - MariaDennis

Counting Stars – OneRepublic

Cry Baby – Melanie Martinez

Don Raja – Su Real and DISTORT

Don't Go Breaking my Heart – Lulu & Levon

DRIP – BABYMONSTER

Feather – Sabrina Carpenter

Girls Just Want To Have Fun – Cyndi Lauper

Good Girls – Humphrey Dennis feat. Zanillya

Good Luck, Babe! - Chappell Roan

Houdini – Dua Lipa

Hung Up – Madonna

I Had Some Help – Post Malone feat. Morgan Wallen

It's ok I'm ok – Tate McRae

Kitipo – Dixson Waz, La Tukiti, and Amenazandel

La Bamba – The Sunlight Shakers

Louder – Don Elektron and Derek

Love Again – Dua Lipa

Messy – Lola Young

Moonlight – Aileen-O

Pop Muzik – M, Robin Scott

Prehistorock – Ricky Stone

Rockin' Around the Christmas Tree – Mrs. Claus and the Elves

Stay Cheese – Paul Russell

Show me What you Got – Boomborg

Sokusu – Wanko Ni Mero Mero

Spin Your Love – Kevin J Simon

Strangers – Sigrid

Thrift Shop (feat. Wanz) - Macklemore & Ryan Lewis with Wanz

Viva la Vida – Coldplay

We Just Begun – Stush and WOST

Zombieboy - Lady Gaga

En el nuevo Just Dance 2026 Edition, familias y amigos también podrán bailar junto a Bluey en el nuevo mapa Bluey Medley, producido por Ubisoft y Neels Studio, en colaboración con BBC Studios y Ludo Studio. Bluey es una adorable e incansable perrita de la raza blue heeler, que vive con su madre, su padre y su hermanita Bingo. Bluey utiliza su energía ilimitada para crear juegos que se desarrollan de formas impredecibles y divertidísimas, involucrando a toda la familia y al vecindario en su mundo de diversión. Esta nueva colaboración celebra los simples placeres de bailar juntos, valores compartidos tanto por Bluey como por Just Dance.

Los jugadores podrán descubrir una nueva forma de hacer la diversión aún más emocionante con giros inesperados gracias al "¡Modo Fiesta!". La nueva función permite, en partidas individuales o de hasta 6 jugadores, entrar al Laboratorio del Dr. Gigavolt para enfrentar una serie de experimentos alocados. Disruptores visuales o de acción aparecerán mientras los jugadores bailan, poniendo a prueba su ritmo y reflejos en canciones más cortas.

El modo es accesible para todos los niveles, con opciones de dificultad y duración de sesión flexibles, lo que facilita la participación tanto de principiantes como de bailarines experimentados. El Modo Fiesta es compatible con todas las canciones de Just Dance 2023, 2024, 2025 y 2026 Editions, además de los Music Packs y de Just Dance+.

Con Just Dance 2026 Edition, los jugadores ahora pueden disfrutar del modo Camera Controller, que se lanza oficialmente y ya no se encuentra en fase beta. Desarrollada internamente por el equipo de Just Dance, esta función permite convertir la cámara del smartphone en una herramienta de reconocimiento de movimiento corporal completo, ayudando al jugador a alcanzar niveles más altos de precisión durante el baile.

La función está disponible únicamente para juego individual y puede accederse a través de la aplicación Just Dance Controller, compatible con iOS 14.4 o superior o Android 9 o superior.

Además de estas nuevas opciones de jugabilidad, Just Dance 2026 trae de vuelta los modos favoritos de los fans, incluyendo el multijugador local para hasta seis jugadores, el Workout Mode para el seguimiento de calorías y el Challenge Mode para la competencia en línea.