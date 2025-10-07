La velocidad se escucha: llegan a México los Logitech A50 X inspirados en McLaren Racing

Logitech G y la escudería más dominante del automovilismo modernos se unen para consentir al público gamer en México, ¿cómo? Con ayuda de un nuevo lanzamiento: los auriculares de la línea Astro: A50 X Edición McLaren Racing.

(Image credit: Logitech)

El rugido de los motores, la sincronía perfecta de cada movimiento y la emoción de cruzar la meta: así se vivió el reciente triunfo de la escudería británica más legendaria del automovilismo, que volvió a coronarse campeona en la clasificación Constructores en la temporada 2025.

Con esta victoria –la segunda consecutiva–, el equipo naranja reafirma su posición como sinónimo de innovación, estrategia y excelencia técnica. Y ahora, Logitech G, socio oficial de la escudería, celebra este momento llevando toda esa misma pasión a otro tipo de pista: la de los videojuegos.

El sonido de la victoria llega a México

Inspirados en el espíritu competitivo y la ingeniería de alto rendimiento, los nuevos A50 X Edición McLaren Racing de Logitech G llegan a México como una verdadera pieza de colección para los fanáticos de la velocidad y del gaming.

Más que unos auriculares, son una experiencia sensorial completa que redefine la forma de jugar:

Escucha cada movimiento: Con tecnología PRO-G Graphene de 40 mm de diámetro.

Conectividad PLAYSYNC: Con la posibilidad única de cambiar entre consolas y PC sin perder la conexión.

Tecnología inalámbrica LIGHTSPEED: Rendimiento sin retrasos, para que la velocidad del sonido vaya al ritmo de tu reflejo.

Diseño premium: En homenaje al legado de McLaren Racing, esta exclusiva edición color Papaya es una auténtica joya para coleccionistas.

(Image credit: Logitech)

Hoy, la victoria no solo se escucha en las pistas más veloces del planeta. También resuena en los auriculares de quienes, frente a la consola o computadora, viven la emoción de competir con el corazón de un campeón.



Cabe mencionar que los auriculares llegan el 11 de octubre de 2025 y la preventa está disponible a través de las tiendas Liverpool.