La velocidad se escucha: llegan a México los Logitech A50 X inspirados en McLaren Racing
Logitech G lanza en México los nuevos A50 X Edición McLaren Racing
Logitech G y la escudería más dominante del automovilismo modernos se unen para consentir al público gamer en México, ¿cómo? Con ayuda de un nuevo lanzamiento: los auriculares de la línea Astro: A50 X Edición McLaren Racing.
El rugido de los motores, la sincronía perfecta de cada movimiento y la emoción de cruzar la meta: así se vivió el reciente triunfo de la escudería británica más legendaria del automovilismo, que volvió a coronarse campeona en la clasificación Constructores en la temporada 2025.
Con esta victoria –la segunda consecutiva–, el equipo naranja reafirma su posición como sinónimo de innovación, estrategia y excelencia técnica. Y ahora, Logitech G, socio oficial de la escudería, celebra este momento llevando toda esa misma pasión a otro tipo de pista: la de los videojuegos.
El sonido de la victoria llega a México
Inspirados en el espíritu competitivo y la ingeniería de alto rendimiento, los nuevos A50 X Edición McLaren Racing de Logitech G llegan a México como una verdadera pieza de colección para los fanáticos de la velocidad y del gaming.
Más que unos auriculares, son una experiencia sensorial completa que redefine la forma de jugar:
- Escucha cada movimiento: Con tecnología PRO-G Graphene de 40 mm de diámetro.
- Conectividad PLAYSYNC: Con la posibilidad única de cambiar entre consolas y PC sin perder la conexión.
- Tecnología inalámbrica LIGHTSPEED: Rendimiento sin retrasos, para que la velocidad del sonido vaya al ritmo de tu reflejo.
- Diseño premium: En homenaje al legado de McLaren Racing, esta exclusiva edición color Papaya es una auténtica joya para coleccionistas.
Hoy, la victoria no solo se escucha en las pistas más veloces del planeta. También resuena en los auriculares de quienes, frente a la consola o computadora, viven la emoción de competir con el corazón de un campeón.
Cabe mencionar que los auriculares llegan el 11 de octubre de 2025 y la preventa está disponible a través de las tiendas Liverpool.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.