Forza Horizon 6 llega con DLSS 4.5 y soporte total para GeForce RTX

¡La está por terminar! El acceso anticipado de Forza Horizon 6 inicia este viernes y lo mejor de todo es que será compatible con DLSS 4.5 Super Resolution y DLSS Multi Frame Generation, así que los fans con GeForce RTX podrán disfrutar de una experiencia única.

Además, mediante la aplicación de NVIDIA, los usuarios de la serie GeForce RTX Serie 50 podrán actualizar a DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation en modo 6X.

Asimismo, Directive 8020 y Subnautica 2 debutan esta semana con soporte para DLSS, mientras que Blades of Fire incorporará esta tecnología en su gran actualización v2.0. Por su parte, la Temporada 3 de Battlefield 6 también añadió recientemente compatibilidad con DLSS.

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Además, 007 First Light llegará el próximo 27 de mayo, acompañado del nuevo bundle 007 First Light GeForce RTX Serie 50, disponible antes del lanzamiento del juego.

Por otro lado, ayer fue lanzado un nuevo driver GeForce Game Ready que optimiza el sistema para Forza Horizon 6, Directive 8020 y Subnautica 2. El nuevo driver GeForce Game Ready, se puede descargar a través de la aplicación de NVIDIA o desde GeForce.com.

A continuación, te ofrecemos un análisis detallado de los juegos nuevos y próximos lanzamientos que integran tecnologías RTX:

Forza Horizon 6 : Descubre los impresionantes paisajes de Japón con más de 550 coches reales y conviértete en una leyenda de las carreras en el Horizon Festival, en Forza Horizon 6, de Playground Games y Xbox Game Studios. El juego se lanzará el 15 de mayo en acceso anticipado para quienes hayan comprado la Edición Premium y el 19 de mayo para el resto de jugadores. En el momento del lanzamiento, todos los pilotos que cuenten con GeForce RTX podrán mejorar y acelerar los gráficos con trazado de rayos del juego gracias a la DLSS 4.5. Super Resolution. Además, los jugadores con la serie GeForce RTX 50 podrán multiplicar las velocidades de fotogramas mediante la generación de fotogramas múltiples DLSS. En 4K, los propietarios de GPU de escritorio de la serie GeForce RTX 50 podrán disfrutar de Forza Horizon 6 en su máxima expresión, con la configuración al máximo y trazado de rayos, gracias al multiplicador de rendimiento medio de 5,2x. Esta enorme aceleración permite a la GeForce RTX 5090 ejecutar Forza Horizon 6 a más de 330 fotogramas por segundo, a la GeForce RTX 5080 a más de 230 fotogramas por segundo y a la GeForce RTX 5070 Ti a más de 200 fotogramas por segundo.

Descubre los impresionantes paisajes de Japón con más de 550 coches reales y conviértete en una leyenda de las carreras en el Horizon Festival, en Forza Horizon 6, de Playground Games y Xbox Game Studios. El juego se lanzará el 15 de mayo en acceso anticipado para quienes hayan comprado la Edición Premium y el 19 de mayo para el resto de jugadores. En el momento del lanzamiento, todos los pilotos que cuenten con GeForce RTX podrán mejorar y acelerar los gráficos con trazado de rayos del juego gracias a la DLSS 4.5. Super Resolution. Además, los jugadores con la serie GeForce RTX 50 podrán multiplicar las velocidades de fotogramas mediante la generación de fotogramas múltiples DLSS. En 4K, los propietarios de GPU de escritorio de la serie GeForce RTX 50 podrán disfrutar de Forza Horizon 6 en su máxima expresión, con la configuración al máximo y trazado de rayos, gracias al multiplicador de rendimiento medio de 5,2x. Esta enorme aceleración permite a la GeForce RTX 5090 ejecutar Forza Horizon 6 a más de 330 fotogramas por segundo, a la GeForce RTX 5080 a más de 230 fotogramas por segundo y a la GeForce RTX 5070 Ti a más de 200 fotogramas por segundo. Directive 8020 : En Directive 8020, la Tierra se está muriendo y a la humanidad se le acaba el tiempo. De la mano de Supermassive Games, creadores de Until Dawn y The Quarry, esta nueva aventura cinematográfica de terror y ciencia ficción, ambientada en su universo Dark Pictures, combina una intensa jugabilidad de supervivencia con decisiones significativas y una trama ramificada. Directive 8020 de Supermassive Games ya está disponible y se puede disfrutar con un nivel de detalle extraordinario en los sistemas de la serie GeForce RTX 50. La iluminación y los efectos con trazado de rayos, mejorados por la reconstrucción de rayos DLSS, elevarán la calidad de la imagen a nuevos horizontes, mientras que la generación dinámica de fotogramas múltiples DLSS 4.5 maximizará el rendimiento.

En Directive 8020, la Tierra se está muriendo y a la humanidad se le acaba el tiempo. De la mano de Supermassive Games, creadores de Until Dawn y The Quarry, esta nueva aventura cinematográfica de terror y ciencia ficción, ambientada en su universo Dark Pictures, combina una intensa jugabilidad de supervivencia con decisiones significativas y una trama ramificada. Directive 8020 de Supermassive Games ya está disponible y se puede disfrutar con un nivel de detalle extraordinario en los sistemas de la serie GeForce RTX 50. La iluminación y los efectos con trazado de rayos, mejorados por la reconstrucción de rayos DLSS, elevarán la calidad de la imagen a nuevos horizontes, mientras que la generación dinámica de fotogramas múltiples DLSS 4.5 maximizará el rendimiento. Battlefield 6 : Battlefield 6 de EA es la experiencia definitiva de guerra a gran escala. El juego es compatible con DLSS Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution, DLAA y NVIDIA Reflex, lo que ofrece a los jugadores con tarjetas GeForce RTX la experiencia definitiva. Con la temporada 3, los jugadores disfrutan de una versión renovada de un mapa clásico de Battlefield 4, ahora llamado Railway to Golmud, que es el mapa más grande de Battlefield 6 hasta la fecha. Ambientado en Tayikistán tras los acontecimientos de la campaña, este favorito de los fans se ha optimizado para adaptarse a la fidelidad visual y la jugabilidad de Battlefield 6. Más adelante en la temporada, llega otro mapa legendario, con una versión actualizada y renovada del Grand Bazaar de Battlefield 3, llamada Cairo Bazaar. Además, hay un montón de cambios y mejoras en los sistemas de juego, cuyos detalles puedes encontrar en la página web de Battlefield 6.

Battlefield 6 de EA es la experiencia definitiva de guerra a gran escala. El juego es compatible con DLSS Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution, DLAA y NVIDIA Reflex, lo que ofrece a los jugadores con tarjetas GeForce RTX la experiencia definitiva. Con la temporada 3, los jugadores disfrutan de una versión renovada de un mapa clásico de Battlefield 4, ahora llamado Railway to Golmud, que es el mapa más grande de Battlefield 6 hasta la fecha. Ambientado en Tayikistán tras los acontecimientos de la campaña, este favorito de los fans se ha optimizado para adaptarse a la fidelidad visual y la jugabilidad de Battlefield 6. Más adelante en la temporada, llega otro mapa legendario, con una versión actualizada y renovada del Grand Bazaar de Battlefield 3, llamada Cairo Bazaar. Además, hay un montón de cambios y mejoras en los sistemas de juego, cuyos detalles puedes encontrar en la página web de Battlefield 6. Subnautica 2 : Subnautica 2, de Unknown Worlds, es un juego de aventura y supervivencia submarina ambientado en un mundo alienígena totalmente nuevo, y estará disponible en acceso anticipado a partir del 14 de mayo. Desde el lanzamiento, será compatible con DLSS Super Resolution y DLSS Frame Generation, que en la aplicación de NVIDIA se pueden actualizar a DLSS 4.5 Super Resolution y DLSS 4.5 Multi Frame Generation en modo 6X, para disfrutar de una calidad de imagen aún mejor y de un mayor rendimiento.

Subnautica 2, de Unknown Worlds, es un juego de aventura y supervivencia submarina ambientado en un mundo alienígena totalmente nuevo, y estará disponible en acceso anticipado a partir del 14 de mayo. Desde el lanzamiento, será compatible con DLSS Super Resolution y DLSS Frame Generation, que en la aplicación de NVIDIA se pueden actualizar a DLSS 4.5 Super Resolution y DLSS 4.5 Multi Frame Generation en modo 6X, para disfrutar de una calidad de imagen aún mejor y de un mayor rendimiento. Blades of Fire : Blades of Fire, de MercurySteam y 505 Games, es una aventura de fantasía oscura en la que los jugadores controlan a Aran de Lira, el último guerrero capaz de forjar acero auténtico en un mundo donde el metal se convierte en piedra. El 14 de mayo, Blades of Fire se lanzará en Steam, acompañado de una gran actualización 2.0 que añade nuevas mecánicas de juego, New Game Plus, un nuevo nivel de dificultad y una variedad de otras mejoras y novedades. Para los jugadores de GeForce RTX, la versión 2.0 introduce compatibilidad con DLSS Super Resolution y DLSS Frame Generation. En el juego completo, a través de la aplicación de NVIDIA, DLSS Super Resolution se puede actualizar a DLSS 4.5 Super Resolution, y DLSS Frame Generation a DLSS 4.5 Multi Frame Generation 6X Mode, para obtener una calidad de imagen aún mejor y mayores niveles de rendimiento.

Blades of Fire, de MercurySteam y 505 Games, es una aventura de fantasía oscura en la que los jugadores controlan a Aran de Lira, el último guerrero capaz de forjar acero auténtico en un mundo donde el metal se convierte en piedra. El 14 de mayo, Blades of Fire se lanzará en Steam, acompañado de una gran actualización 2.0 que añade nuevas mecánicas de juego, New Game Plus, un nuevo nivel de dificultad y una variedad de otras mejoras y novedades. Para los jugadores de GeForce RTX, la versión 2.0 introduce compatibilidad con DLSS Super Resolution y DLSS Frame Generation. En el juego completo, a través de la aplicación de NVIDIA, DLSS Super Resolution se puede actualizar a DLSS 4.5 Super Resolution, y DLSS Frame Generation a DLSS 4.5 Multi Frame Generation 6X Mode, para obtener una calidad de imagen aún mejor y mayores niveles de rendimiento. Resident Evil™ Requiem : Tras recibir elogios unánimes tanto de la crítica como de los jugadores, y tras vender más de 7 millones de copias desde su lanzamiento, los jugadores de Resident Evil™ Requiem ya pueden poner a prueba sus habilidades en el modo gratuito Leon Must Die Forever. Este minijuego te reta a superar numerosas fases en el papel de Leon mientras desbloqueas habilidades potenciadoras exclusivas, y los jugadores de GeForce RTX disfrutan de la experiencia definitiva en PC gracias a la iluminación y los efectos con trazado de rayos del juego, acelerados y optimizados por DLSS Multi Frame Generation, DLSS Ray Reconstruction y NVIDIA Reflex.

: Tras recibir elogios unánimes tanto de la crítica como de los jugadores, y tras vender más de 7 millones de copias desde su lanzamiento, los jugadores de Resident Evil™ Requiem ya pueden poner a prueba sus habilidades en el modo gratuito Leon Must Die Forever. Este minijuego te reta a superar numerosas fases en el papel de Leon mientras desbloqueas habilidades potenciadoras exclusivas, y los jugadores de GeForce RTX disfrutan de la experiencia definitiva en PC gracias a la iluminación y los efectos con trazado de rayos del juego, acelerados y optimizados por DLSS Multi Frame Generation, DLSS Ray Reconstruction y NVIDIA Reflex. 007 First Light GeForce RTX 50 Series Bundle: 007 First Light sale el 27 de mayo y sigue los pasos de James Bond como un joven recluta ingenioso y, en ocasiones, temerario en el programa de entrenamiento del MI6. Los jugadores con tarjetas de la GeForce RTX serie 50 podrán disfrutar de 007 First Light con los más altos niveles de detalle cinematográfico y velocidades de fotogramas ultrarrápidas gracias a nuestra colaboración técnica con el desarrollador IO Interactive. En su lanzamiento, 007 First Light contará con una frecuencia de fotogramas ilimitada, además de NVIDIA DLSS 4.5 Super Resolution y DLSS Dynamic Multi Frame Generation para ofrecer una excelente calidad de imagen y un rendimiento fluido. El path tracing (trazado de trayectorias) y la reconstrucción de rayos DLSS para una calidad visual definitiva llegarán en el verano de 2026. Antes del lanzamiento, ofrecemos nuestro nuevo bundle 007 First Light GeForce RTX Serie 50, que incluye una copia del juego en Steam con la compra de computadoras o tarjetas gráficas GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti, 5070 o 5060 Ti, o de laptops con GPU GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti, 5070 o 5060 para laptop en tiendas físicas y online participantes*. Los jugadores también tienen la oportunidad de ganar tarjetas gráficas GeForce RTX 5080 Founders Edition personalizadas, códigos del juego 007 First Light, la 007 First Light Legacy and Collector's Edition y mucho más antes del lanzamiento del juego. Para tener la oportunidad de ganar, responde a las publicaciones de 007 First Light en nuestras páginas de Facebook, Instagram, TikTok y X, así como en las comunidades de Reddit, utilizando el hashtag #007FirstLightRTX.