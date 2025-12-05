FIFA y Konami reúnen a los mejores jugadores del mundo en la FIFAe World Cup 2025

¡Es oficial! Konami anunció la FIFAe World Cup 2025 con eFootball. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?

El torneo oficial de eSports comenzará el 10 de diciembre en Riad, Arabia Saudita; lo organizará FIFA® y contará con audiencia en vivo y transmisión en directo en todo el mundo. Este año es la segunda edición del torneo, con un número récord de 90 países y regiones que participaron en las rondas preliminares y un total de 16,51 millones de participantes.

La FIFAe World Cup 2025 es un campeonato mundial oficial de eSports organizado de manera conjunta por Konami Digital Entertainment Co., Ltd. y la Fédération Internationale de Football Association (FIFA®). Este año, 12 representantes nacionales salieron victoriosos de las eliminatorias regionales y ahora competirán en las divisiones de consola y móvil por los mayores reconocimientos del torneo y por el título de campeones.

La división de consola, se llevará a cabo en un formato 2 contra 2 con jugadores que participarán en equipos de tres, mientras que la división móvil será en un formato 1 contra 1. Ambas divisiones contarán con jugadores de 12 países diferentes donde competirán en una fase de grupos y una fase eliminatoria antes de competir en la final.

Para celebrar el inicio del torneo, los usuarios pueden participar en una campaña de eFootball™ y pueden obtener artículos especiales gratuitos. Iniciar sesión durante el período de campaña recompensa a los usuarios con diferentes artículos. Además, los usuarios reciben un artículo de jugador por día de una lista especial seleccionada. Los usuarios también pueden participar en un Evento de Desafío de Equipos en el que, al completar desafíos con reglas específicas, recibirán diversas recompensas. El período de la campaña es del 4 al 18 de diciembre.

En coincidencia con esta campaña, se ha implementado una nueva actualización del juego para ajustar el equilibrio y agregar varias funciones y elementos de juego que mejoran la experiencia. Una nueva función particular analiza las tendencias de los jugadores en el juego y agrega una característica de "Consejos" en la que los jugadores y entrenadores proporcionan retroalimentación en tiempo real que podrían servir como catalizador para mejorar las tácticas.

Otra característica es el "Análisis" que agrega y analiza los resultados de los últimos 10 partidos jugador contra jugador de cada usuario y visualiza su estilo de juego a través de gráficos comparativos y datos frente a oponentes que son usuarios de la División 1 a la División 4.

En esta actualización también se añade la función "Juego de Ligación" para Ronald Koeman. Ronald Koeman posee la sinergia "Cruzamiento Agresivo A": cuando el "Pieza Central" está en posesión de la pelota, el "Jugador clave" hará desmarques activos hacia el arco para rematar centros. La activación de esta sinergia aumenta la precisión para centros altos y bajos, así como los tiros directos provenientes de esos pases desde el "Pieza Central" al "Jugador clave". Los artículos de jugadores legendarios como "Épico: David Beckham" y "Épico: Jan Koller" cumplen con las condiciones de activación y ahora estarán disponibles en el juego del 4 al 11 de diciembre.

Otras funciones y mejoras incluyen:

"Control automático", que permite que la IA tome el control cuando el usuario no está jugando activamente.

Ajustes en la velocidad y aceleración de los defensores para reducir las diferencias extremas frente a los jugadores rápidos.

La aceleración durante las etapas finales del partido con menor resistencia también se ha ajustado para permitir que los jugadores con menor resistencia mantengan su velocidad de reacción incluso cuando su energía es baja.

Cambios en el parámetro de "conciencio defensivo", de modo que los defensores con un alto "conciencio defensivo" ahora pueden estar a la par de los oponentes de manera más eficaz incluso si su estadística de "aceleración" es más baja.

Acceda a la página de visualización desde "eFootball™" y mire las transmisiones de la división de consola y la división móvil para ganar hasta 2500 puntos de eFootball™.