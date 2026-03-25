Esta emblemática ventaja de Call of Duty Zombies ha renacido como un accesorio coleccionable
Incluso incluso un colgante exclusivo con forma de arma Juggernog
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- KontrolFreek lanza un nuevo modelo de joystick de alto rendimiento para Call of Duty
- Los joysticks KontrolFreek Call of Duty Jugger-Nog Performance se inspiran en la ventaja del juego
- Incluyen un colgante exclusivo con forma de arma
TechRadar Gaming puede revelar en exclusiva que la marca de accesorios para mandos KontrolFreek tiene previsto lanzar un nuevo modelo con licencia oficial de Call of Duty dentro de su línea insignia de joysticks de alto rendimiento.
Inspirados en la querida bebida Juggernog del popular modo Zombis de la serie, los joysticks KontrolFreek Call of Duty Jugger-Nog Performance vienen en una lata réplica coleccionable. Diseñada para imitar el aspecto del potenciador de Black Ops 7, la lata está hecha de metal y cuenta con muchos detalles divertidos que la harán destacar en tu estantería.
Los dos joysticks que se incluyen en el interior están recubiertos con el material GripTek, exclusivo de la marca, que ofrece un tacto suave y gomoso muy cómodo, y llevan grabado el logotipo del beneficio del juego. Uno es un diseño estándar de altura media, pensado para el joystick izquierdo, mientras que el otro es un modelo de altura elevada que mejora la precisión con el derecho.El artículo continúa a continuación
Disponible solo como Edición de Coleccionista, las variantes para Xbox y PlayStation tienen un precio de 29,99 $ / 29,99 £ / 44,99 AU$ y vienen con un arma exclusiva en el juego inspirada en la lata para usar en Black Ops 7 y Warzone.
Como alguien que pasa cientos de horas al año jugando a Call of Duty, he probado una amplia gama de palancas KontrolFreek y, a estas alturas, casi siempre tengo un par en mi control inalámbrico DualSense. Aunque nunca van a solucionar una mala puntería, sí marcan una diferencia notable en cómo se siente el control al usarlo, y los movimientos precisos son sin duda un poco más fáciles cuando te acostumbras a la altura adicional.
Son muy asequibles en comparación con gastarse un dineral en un gamepad de gama alta diseñado para juegos de disparos en primera persona, y te ofrecen una nueva forma de personalizar el aspecto de tu control. Si eres un gran fanático de los juegos de disparos en primera persona, te recomiendo que les des una oportunidad, y este nuevo par podría ser justo el modelo ideal para ti si eres un fanático de Call of Duty Zombies.
Para comprar los joysticks KontrolFreek Call of Duty Jugger-Nog Performance, visita el sitio web de KontrolFreek.
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Dash is an experienced tech journalist who currently serves as the Gaming Editor at TechRadar, where he helps oversee coverage of video games and related products.
Before joining the team, he was Contributing Writer at PLAY (formerly Official PlayStation Magazine) and has also written articles for many of the UK's biggest gaming magazines including Edge, PC Gamer, and SFX.
Now, when he's not getting his greasy little mitts on the newest hardware or gaming gadget, he can be found listening to J-pop or feverishly devouring the latest Nintendo Switch otome.
- Antonio QuijanoEditor