"Está claro que en el DLC jugaremos como Geralt, no como Ciri": los fans de The Witcher 3 especulan sobre la nueva expansión "Songs of the Past", mientras algunos esperan que sirva de puente hacia The Witcher 4

Los fans de The Witcher 3 especulan sobre la historia de "Songs of the Past"

Algunos están convencidos de que la expansión estará relacionada con The Witcher 4 y tendrá como protagonista a Ciri

Otros especulan con que el juego volverá sobre temas ya tratados y tratará sobre el pasado de Geralt

Los fans de The Witcher 3: Wild Hunt están que arden con las teorías sobre de qué tratará «Songs of the Past», y algunos esperan una misión más centrada en Ciri que dé paso a The Witcher 4.

Deslinde de responsabilidad ¡Atención: a continuación hay spoilers de The Witcher 3: Wild Hunt!

Si te perdiste la noticia bomba, CD Projekt Red ha anunciado oficialmente «Songs of the Past», y las teorías de los fans ya se están disparando sobre cuál podría ser el tema de la tercera expansión de The Witcher 3.

Se dice que Songs of the Past, que se lanzará en 2027, es «una expansión completamente nueva y en toda regla» desarrollada en colaboración con Fool's Theory, pero dado que The Witcher 4 está en plena producción, muchos especulan que la nueva actualización podría ser la oportunidad perfecta para una aventura relacionada.

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Según el sitio web, «los jugadores podrán volver a ponerse en la piel de Geralt de Rivia y embarcarse en una nueva aventura antes de emprender el Camino como Ciri en el próximo The Witcher 4», lo que sugiere que, aunque Geralt será el personaje jugable, los acontecimientos podrían desarrollarse de tal manera que también incluyan a Ciri.

"El DLC claramente nos hará jugar como Geralt, no como Ciri, que es lo que pensaban algunas personas", dijo un fan en Reddit. "Y dado que Fools Theory también está trabajando en un remake de The Witcher 1, creo que parece razonable que se centren simplemente en desarrollar una historia sólida de Geralt para The Witcher 3. Aunque supongo que el pasado podría referirse a algo que explore el pasado de Ciri, no estoy seguro de cómo eso prepararía el terreno para el futuro".

Como señaló el usuario, el título de la expansión es interesante y podría sugerir un vínculo con el pasado de Geralt y contar una historia de los días previos a que Geralt adoptara a Ciri.

El universo de The Witcher sí que incluye elementos de viajes en el tiempo y entre dimensiones, pero el título podría implicar igualmente el resurgimiento de algunos viejos personajes del pasado de Geralt.

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En respuesta a la publicación del director del juego The Witcher 3, Sebastian Kalemba, en la que dijo que «Songs of the Past» «es una de esas historias que, personalmente, guardo muy cerca de mi corazón», un fan teorizó que la expansión podría volver sobre terreno ya recorrido y atar cabos sueltos de The Witcher 1, además de «crear un puente hacia The Witcher 4».

Dado que The Witcher 4 tendrá a Ciri como la brujera protagonista, y aún no hay confirmación de que Geralt vaya a aparecer, Songs of the Past podría ser la despedida definitiva del cazamonsters de cabello blanco favorito de todos, a pesar de su retiro en Blood and Wine.

Dado que Fool's Theory está codesarrollando la expansión y desarrollando el remake de The Witcher 1, la teoría de que Songs of the Past podría ser una precuela suena como una posibilidad, aunque me encantaría volver a ver a Ciri antes de The Witcher 4.

«Ya veremos. Al menos espero un buen Gwent», dijo un usuario de Reddit.

Se había rumoreado sobre la expansión desde hace bastante tiempo. Rumores más recientes afirmaban que no estaría ambientada en Zerrikania, como se había informado anteriormente, sino más cerca de Velen, la zona a la que viajas después de completar White Orchard en el juego base.

CDPR también ha reiterado sus planes de lanzar su próxima trilogía de juegos de The Witcher en un plazo de seis años, comenzando con The Witcher 4.

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