“Es bastante emocionante volver a este proyecto después de tantos años y saber que los fans siguen queriendo tanto al juego y al personaje”: el actor Edward Kenway habla sobre su regreso para Assassin's Creed IV: Black Flag Resynced

Matt Ryan afirma que volver a meterse en la piel de Edward Kenway, de "Assassin's Creed: Black Flag", es "como ponerse la chaqueta de un viejo amigo"

El actor grabó nuevas líneas de diálogo y realizó capturas de movimiento para el contenido adicional de la historia

Comenta que tuvo que hacer "pequeños ajustes" porque su voz suena diferente a la de hace 14 años

Matt Ryan, el actor que da vida a Edward Kenway en *Assassin's Creed Black Flag*, ha hablado sobre volver a interpretar al personaje años después en el próximo remake, y ha descrito el proceso como «como ponerse una chaqueta de un viejo amigo».

En declaraciones a TechRadar Gaming durante un evento de presentación de Assassin's Creed Black Flag Resynced en París, Ryan dijo que volver a meterse en el papel de Kenway era como «ponerse un guante», y que cuando supo que tenía que volver a meterse en el personaje pensó que simplemente volvería a jugar el juego.

«Hasta hace poco, seguía jugándolo de todos modos, pero en realidad no hacía muchas misiones ni nada por el estilo», dijo. «Simplemente me subía a un barco para navegar, escuchaba una canción marinera, me daba un chapuzón. Así que pensé: “Bueno, vale, tengo que jugar aún más al juego”».

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Black Flag Resynced, además de ser una remasterización completa del juego original de 2013 con gráficos mejorados, controles modernizados y misiones de sigilo renovadas, también introducirá contenido de historia completamente nuevo para varios personajes.

Ryan confirmó que volvió a estar en la cabina de grabación y en el set filmando captura de movimiento, y dijo que Kenway «saltó de la página» y que fue «un verdadero placer interpretarlo».

«Es una experiencia que te hace sentir humilde volver a un proyecto después de tantos años, saber que a los fans les encanta el juego y que quieren tanto al personaje. Así que, ya sabes, es algo realmente maravilloso», dijo Ryan.

El actor continúa hablando del proceso real de grabación de las líneas, y revela que hubo que hacer «pequeños ajustes» porque su voz suena ahora un poco más grave que hace casi 14 años.

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No obstante, Ryan describió el volver a entrar en el ritmo como escuchar a Shakespeare.

«Si no has visto una obra de Shakespeare en mucho tiempo, pero la escuchas un poco, puedes percibirla mejor, o es como la música rap, ¿verdad? Te sintonizas con ella», explicó.

«Así que, una vez que te sintonizas con eso, entonces estás actuando, ya sabes, y luego siempre hay ese pequeño paso para, digamos, volver a sintonizarte. Pero una vez que lo haces, es como ponerte la chaqueta de un viejo amigo».

Assassin's Creed Black Flag Resynced se lanzará el 9 de julio para PS5, Xbox Series X y Series S, y PC.

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