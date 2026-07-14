"Eliminar los discos no supone un avance, simplemente elimina opciones" - La Asociación de Minoristas del Entretenimiento denuncia la decisión de Sony de eliminar los discos físicos

La Asociación de Minoristas del Entretenimiento (ERA) ha criticado duramente la decisión de Sony de eliminar los discos físicos.

La organización comercial del Reino Unido afirma que los juegos digitales "deberían complementar a los formatos físicos, no reemplazarlos".

La ERA señala: "Eliminar los discos no representa un avance; simplemente elimina opciones".

La organización comercial británica Entertainment Retailers Association (ERA) ha criticado la decisión de Sony de dejar de producir discos físicos para PlayStation.

La empresa de videojuegos ha recibido una reacción abrumadoramente negativa desde que anunció su plan de retirar los discos físicos en 2028, y ahora, según informa The Game Business, la ERA —que representa a la mayoría de los principales minoristas de videojuegos del Reino Unido, entre ellos Amazon, Game, Sainsbury’s y HMV— ha condenado el plan, calificándolo de «un triunfo de la conveniencia corporativa sobre la elección del consumidor».

«Cada año, millones de jugadores siguen optando por comprar copias físicas porque valoran la verdadera propiedad», afirmó la directora ejecutiva Kim Bayley en un comunicado. «Un disco se puede compartir con la familia, intercambiar, coleccionar, conservar y, lo que es más importante, seguir jugando incluso dentro de muchos años. Una licencia de descarga a menudo no ofrece ninguna de esas libertades».

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Según NielsenIQ y la empresa de investigación de mercado GfK, The Game Business informa que el 45 por ciento de todos los juegos físicos vendidos en el Reino Unido en 2025 fueron para PS4 o PS5, lo que representa casi la mitad de todos los ingresos por juegos físicos durante este período, y la mayoría de las ventas se realizaron por correo, en lugar de recogidas en tienda el día del lanzamiento.

La ERA también señaló que el 25 por ciento de los jugadores menores de 25 años usa discos y que el mercado total de juegos en disco del Reino Unido se valoró en más de 300 millones de libras esterlinas en 2025, «lo que demuestra que sigue existiendo un público considerable y fiel para los juegos en caja».

«Los minoristas ven esta demanda todos los días», dijo Bayley. «Los juegos físicos siguen atrayendo a la gente a las tiendas y ofrecen a los consumidores un valor real a través de los regalos, el coleccionismo y la reventa. La industria debería aceptar todas las formas legítimas en que los consumidores quieren comprar juegos, en lugar de limitar sus opciones».

El director ejecutivo continuó: «La distribución digital ha transformado la industria de los videojuegos y es muy popular, pero debería complementar a los formatos físicos, no reemplazarlos.

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Los consumidores merecen la libertad de elegir cómo compran su entretenimiento. Eliminar los discos no representa un avance; simplemente elimina opciones. Eso es malo para los jugadores, malo para los minoristas y, en última instancia, malo para la salud y la preservación a largo plazo de nuestra industria de los videojuegos».

Desde su anuncio a principios de este mes, Sony ha guardado silencio ante la reacción negativa. Muchos fans se han unido para instar a la empresa a dar marcha atrás en su decisión, incluso mediante la firma de una petición que ya cuenta con más de 310 000 firmas.

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