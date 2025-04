Elena es la última integrante del Año 2 en Street Fighter 6

Es oficial, Elena, la alegre peleadora amante de la naturaleza y experta en capoeira llegará al catálogo de Street Fighter 6 el próximo 5 de junio de 2025 y lo mejor de todo es que estará disponible en Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.

Como una de las favoritas que regresa a la serie, Elena elevará los ánimos con su estilo único inspirado en la capoeira, un arte marcial y forma de danza brasileña que combina movimientos de lucha, música y acrobacias, ahora complementado con los toques modernos de las mecánicas de Street Fighter 6. También trae consigo un nuevo escenario: Reniala Remains, que muestra las llanuras africanas de noche, con vida salvaje rondando al fondo bajo la luz de una luna brillante. Los jugadores deberán seguirle el ritmo a Elena mientras baila a través de los tres modos de juego: World Tour, Fighting Ground y Battle Hub.

Elena, de espíritu puro, muestra sus movimientos de pateadora con dos coloridos atuendos. El Atuendo 1 está inspirado en su apariencia más reciente, ofreciendo un estilo fresco pero familiar que resalta tanto su gracia como su físico. El Atuendo 2, por su parte, es un homenaje a su icónico look en Street Fighter III: New Generation y Ultra Street Fighter IV, el cual puede obtenerse al maximizar tu vínculo con ella en el modo World Tour o mediante Fighter Coins.

You may like