El productor de Resident Evil Requiem afirma que la reacción negativa de los jugadores ante la "yassificación" de Grace Ashcroft mediante el DLSS 5 de Nvidia fue "positiva", ya que "significaba que habíamos acertado con el diseño"

Masato Kumazawa, productor de Resident Evil Requiem, cree que Capcom ha logrado crear un personaje exitoso con Grace Ashcroft

Kumazawa respondió a las críticas sobre el DLSS 5 y calificó la reacción negativa de los jugadores como "positiva" para Capcom

Afirma que esta reacción significa que Grace "se ha consolidado como una de las favoritas de los fans"

El productor de Resident Evil Requiem, Masato Kumazawa, ha afirmado que la reacción negativa de los jugadores ante la representación de Grace Ashcroft con la tecnología DLSS 5 de Nvidia ha permitido a Capcom lograr el mejor diseño para el personaje.

En caso de que no estés al tanto de la controversia, en marzo, Nvidia presentó por primera vez su tecnología de escalado DLSS, que ofrecería un «modelo de renderizado neuronal en tiempo real que infunde a los píxeles iluminación y materiales fotorrealistas», también conocido como IA generativa.

La empresa también compartió un vídeo con lo más destacado, en el que se mostraban varios juegos que utilizan DLSS 5, incluido Resident Evil Requiem. La respuesta a las imágenes fue abrumadoramente negativa, no solo por las cuestiones éticas que rodean a la IA, sino porque «escalaba» a la protagonista del juego, Grace Ashcroft, a una versión irreconocible y «yassificada» del diseño original.

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Ahora, en una entrevista con Eurogamer, Kumazawa respondió a la controversia. Aunque no pudo hablar directamente de la participación de Capcom, sí dijo que la respuesta demostró que el diseño de Grace había calado entre los jugadores.

«El hecho de que muchos jugadores comentaran que les gustaba mucho el diseño original de Grace y que no querían que lo cambiaran fue algo positivo», señaló Kumazawa.

Añadió: «Significó que acertamos con el diseño [y] apunta al hecho de que Grace se estableció rápidamente como una de las favoritas de los fans, que la gente tenía opiniones tan fuertes sobre su diseño».

Tras la polémica suscitada por DLSS 5, el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, reafirmó su apuesta por el uso de la IA generativa y afirmó que los jugadores estaban «completamente equivocados» respecto al propósito de esta tecnología de mejora de la resolución.

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«La razón es que, como he explicado con mucho detalle, DLSS 5 fusiona el control de la geometría, las texturas y todos los aspectos del juego con la IA generativa», declaró Huang en ese momento.

«Todo eso está bajo el control —el control directo— del desarrollador del juego. Esto es muy diferente a la IA generativa; es IA generativa con control de contenido. Por eso lo llamamos renderizado neuronal».

Poco después, Huang ofreció otra respuesta más moderada y abordó una vez más la reacción negativa hacia DLSS 5; sin embargo, siguió defendiendo el uso de la IA generativa.

«Creo que la perspectiva de ellos [los jugadores] tiene sentido, y puedo entender de dónde vienen, porque a mí tampoco me gusta la IA descuidada. Me identifico con lo que piensan. Pero eso no es lo que DLSS 5 está tratando de hacer», dijo.

«Depende de las texturas y del talento artístico del creador. Mejora cada fotograma, pero no cambia nada».

Está previsto que DLSS 5 se lance a finales de este año y será compatible con una gran variedad de juegos para PC, entre los que se incluyen Resident Evil Requiem, Starfield, Assassin's Creed Shadows y muchos más.

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