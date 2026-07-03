El exjefe de PlayStation califica el plan de Sony de eliminar la producción de discos físicos como "bastante drástico"

El exdirector de PlayStation, Shawn Layden, afirma que la decisión de Sony de eliminar los discos físicos es "bastante drástica".

Layden recuerda una época en la que las ventas digitales "eran del cero por ciento" porque Sony no contaba con un mercado.

Cree que esta medida también significará que la PS6 no tendrá unidad de disco.

El exjefe de PlayStation Worldwide Studios, Shawn Layden, compartió su opinión sobre la decisión de Sony de dejar de producir discos físicos y avanzar hacia un modelo completamente digital, calificándola como "una decisión bastante drástica".

En una entrevista con Eurogamer, tras la sorpresiva noticia, el veterano de PlayStation con 32 años de trayectoria confirmó que "no tenía idea de que iba a suceder" y que "no necesariamente está de acuerdo con ello".

Sobre por qué cree que Sony tomó esta decisión, sugirió que "quizá simplemente sea demasiado costoso fabricar discos", aunque considera que cualquier gran movimiento para descontinuar un producto, función o modelo suele ser, en gran medida, "una decisión basada en una hoja de cálculo".

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"¿Cómo son las ventas de discos comparadas con las ventas digitales? Ya tengo la edad suficiente para recordar cuando las ventas digitales representaban alrededor del 10%; incluso recuerdo cuando eran del 0%, porque ni siquiera existía un mercado digital. Y ese número simplemente fue creciendo con el tiempo", explicó Layden.

El exdirectivo de PlayStation sugirió que la pandemia de COVID aceleró la compra y el consumo de juegos digitales frente a los físicos, y cree que la decisión de Sony podría significar que el PS6 no contará con una unidad de discos.

Los analistas también han determinado que la consola de próxima generación, PS6, llegará a finales de 2028 y no incluirá una unidad de discos o, al menos, esta se venderá por separado "para reproducir juegos de PS4 y PS5 en formato físico".

De hecho, Layden reveló que eliminar la unidad de discos de PlayStation fue una posibilidad que la compañía evaluó durante aproximadamente un año mientras él aún trabajaba ahí.

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"Me hicieron esa pregunta cada año durante los últimos 20 años: '¿Cuándo van a abandonar la unidad de discos?'. Mi postura siempre fue la misma: cuando lleguemos a un punto en el que me sienta lo suficientemente cómodo de creer que, a nivel mundial, la velocidad y capacidad de las conexiones de banda ancha sean suficientes para respaldar esa experiencia de descarga y llegar a la mayoría de los clientes", comentó Layden.

Después aclaró:

"Mayoría no significa totalidad. Llega un punto de inflexión en el que, si tengo el 80% de la oportunidad, que representa el 95% de los ingresos, ¿cuál es el incentivo para seguir manteniendo la infraestructura para el otro 20% si, en realidad, solo representa el 5% del negocio? ¿Entiendes a lo que me refiero? En algún momento se vuelve evidente que no podemos seguir manteniendo todo esto solo por esa pequeña parte de la oportunidad."

Aunque Layden admite que Sony siempre fue "bastante buena" para evaluar el riesgo de sobreestimar la infraestructura de internet en distintas regiones, "porque, a diferencia de Xbox, PlayStation tenía una base global mucho más amplia, no solo en cantidad de usuarios, sino en alcance, ya que Sony Corporation tenía presencia en prácticamente todo el mundo", también recordó que existen jugadores que no tienen acceso a internet, como quienes se encuentran en bases militares.

"La idea de que todavía pudieran comprar un juego de PlayStation 4, ponerlo en la consola y jugar era importante. No quieres dejar a esas personas atrás", afirmó Layden.

"No sé qué ocurrió en esas conversaciones, pero es una decisión bastante drástica."

Con los planes de Sony para eliminar los discos físicos, también han surgido preocupaciones sobre la imposibilidad de revender juegos o comprarlos de segunda mano en el futuro. Layden señaló que esto "solía ser un factor muy importante" para la industria, pero que el auge de los juegos digitales "prácticamente acabó con el mercado de segunda mano y dificultó que quienes obtenían algunas ganancias revendiendo juegos pudieran seguir haciéndolo".

Sin embargo, no cree que ese haya sido el principal motivo de la decisión de Sony, ya que considera que es un cambio que ha ocurrido gradualmente y que "hemos llegado a una especie de homeostasis, donde existe un equilibrio un tanto extraño".

"Los juegos de segunda mano siguen existiendo, por supuesto, pero ya no representan algo realmente importante para el negocio como para preocuparse por ello", añadió Layden.<