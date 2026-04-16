El exjefe de PlayStation afirma que Microsoft está "esforzándose mucho por que Xbox Game Pass salga adelante" y sugiere que "un análisis posterior que aclare la situación sería beneficioso para todo el sector"

El exejecutivo de PlayStation, Shawn Layden, ha sugerido que Xbox no puede salvar a Game Pass

Layden afirmó que Xbox está "esforzándose mucho por sacar adelante el servicio" a pesar de los problemas actuales

Esto se produce después de que se filtrara un memorándum de la directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma, en el que se revelaban planes para "evolucionar" el "costoso" servicio

El exejecutivo de PlayStation, Shawn Layden, ha sugerido que Microsoft no puede salvar Xbox Game Pass, tras los comentarios de la directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma, sobre su deseo de «evolucionar» el servicio.

A principios de esta semana, un memorándum filtrado dirigido a los empleados, obtenido y publicado por The Verge, mostraba a Sharma admitiendo que el servicio de suscripción es ahora demasiado caro para los miembros, al tiempo que esbozaba un breve plan sobre cómo pretende cambiar las cosas, escribiendo: «Game Pass es fundamental para el valor de los juegos en Xbox. También está claro que el modelo actual no es el definitivo.

A corto plazo, Game Pass se ha vuelto demasiado caro para los jugadores, por lo que necesitamos una mejor relación de valor. A largo plazo, evolucionaremos Game Pass hacia un sistema más flexible, lo cual llevará tiempo probar y aprender».

El artículo continúa a continuación.

Ahora, en una nueva publicación de LinkedIn, Layden respondió al informe diciendo que Microsoft se está esforzando demasiado por mantener vivo Xbox Game Pass, lo que sugiere que la empresa no puede salvarlo.

"Se están esforzando mucho por hacer que esto funcione, a pesar de los diagnósticos desfavorables y un pronóstico sombrío", dijo Layden. "Un análisis post mortem esclarecedor le vendría bien a toda la industria".

Layden ha sido un crítico acérrimo de los modelos de suscripción desde hace tiempo, calificándolos de "peligro" para la industria que convierte a los desarrolladores en "esclavos asalariados" (vía Games Industry).

En el mismo informe de The Verge, se mencionó que Call of Duty y el lanzamiento de Black Ops 7 fueron uno de los principales factores que llevaron a Microsoft a aumentar el precio de Game Pass una vez más en octubre de 2025.

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Actualmente, el nivel Ultimate cuesta a los miembros 29,99 $ / 22,99 £ al mes, frente a los 19,99 $ / 14,99 £ al mes anteriores. También hay informes de que la empresa está considerando combinar los niveles de suscripción de Game Pass Premium y PC Game Pass, lo que podría significar que algunos usuarios pagarían más cada mes.

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