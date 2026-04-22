El exdirector creativo de Obdisi afirma que no hay que apostar por un remake de Fallout: New Vegas, ya que Bethesda no cuenta con "los conocimientos técnicos" necesarios

El exdirector creativo de Obsidian, Chris Avellone, afirma que Bethesda no cuenta con los "conocimientos técnicos" necesarios para crear un remake de Fallout: New Vegas

Avellone señala que el estudio no tiene el código fuente

Añade que es posible que tengan "partes del código", pero que "no tenían ni idea de cómo volver a montarlo"

Chris Avellone, cofundador y exdirector creativo de Obsidian Entertainment, ha declarado que quizá no sea posible realizar un remake de *Fallout: New Vegas* porque Bethesda carece de los «conocimientos técnicos necesarios».

En una entrevista reciente con el canal de YouTube TKs-Mantis, Avellone, quien también escribió para New Vegas, dijo que no cree que la empresa sea capaz de crear una versión moderna del juego de rol (RPG) de 2010, como The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered del año pasado, que fue desarrollado conjuntamente por Bethesda y Virtuos (vía GamesRadar).

«Simplemente, no creo que Bethesda tenga los conocimientos de ingeniería necesarios para hacer una remasterización de New Vegas», dijo Avellone, y agregó que sabe que la gente «disfrutó de algunos de los aspectos visuales» de Oblivion Remastered, pero que, en general, la recepción pareció ser un poco negativa.

El artículo continúa a continuación.

TKs-Mantis menciona los rumores sobre un remake de Fallout 3, sugiriendo que Bethesda vuelva a utilizar el motor Gamebryo del juego y Unreal Engine 5 para mejoras visuales, como en Oblivion Remastered, y que los fans quieren lo mismo para New Vegas.

Avellone explicó que «desde un punto de vista pragmático, tendría más sentido probar ese proceso con Fallout 3 antes de pasar a New Vegas, solo para ver cuáles son todos los problemas y dificultades que surgen como resultado», pero hay «una razón» por la que sería imposible.

Esa razón, afirmó, era que el director del estudio, Feargus Urquhart, no le entregó a Bethesda el código fuente del juego una vez finalizado el desarrollo.

Talking Fallout with Chris Avellone - YouTube Watch On

«El último hito de New Vegas era: “Por favor, entreguen todo el código fuente y la capacidad de crear la compilación, y les pagaremos unos 10 000 dólares por ese hito”», dijo Avellone. «Ahora bien, lo que ese hito significaba realmente era que, si se entregaban todos esos recursos a Bethesda, eso significaba que ellos podrían recrear el juego en cualquier momento. Así que, por razones que desconozco, aunque tengo mis sospechas, Feargus decidió no cobrar ese hito y no lo entregó».

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Continuó diciendo: «No es una decisión extraña si uno piensa, lo cual no estaría fuera del ámbito de lo posible, que él sintió que la experiencia de New Vegas le había estafado una cantidad X de dinero, en cuyo caso cortar la fuente de ingresos de ese producto por un tiempo sería una posibilidad. Ciertamente podría entender eso, y no estoy diciendo que sea el caso».

Cuando se le pidió que aclarara si Bethesda tiene el código fuente, Avellone dijo: «Puede que tengan partes del código, pero todos con los que hablé después de ese período de tiempo dijeron que no tenían idea de cómo volver a armarlo».

En septiembre de 2023, se informó que los documentos judiciales de Microsoft mostraban planes para remasterizar Oblivion y Fallout 3. Si bien Oblivion Remastered resultó ser cierto, Bethesda aún no ha anunciado ningún nuevo proyecto de remake.

Oblivion Remastered, aunque se filtró antes de tiempo, fue lanzado de forma silenciosa, por lo que si se está trabajando en una remasterización de Fallout 3, siempre existe la posibilidad de que eso vuelva a suceder.

Por ahora, el estudio está desarrollando The Elder Scrolls 6, que se anunció en 2018. También se espera que Fallout 5 salga al mercado después de The Elder Scrolls 6.

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