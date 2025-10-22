El evento Monster Hunter Wilds Dreamspell añade armaduras con temática de Halloween y un montón de espeluznantes sorpresas de temporada

El Festival de la Armonía de Monster Hunter Wilds: Dreamspell ya está disponible

Se han añadido nuevas decoraciones festivas, comidas de temporada y equipo especial

Ya están disponibles las misiones de evento por tiempo limitado, que incluyen objetivos Hirabami y Gypceros

El evento Festival of Accord: Dreamspell ya está disponible en Monster Hunter Wilds. Se trata de una actualización con temática de Halloween que todos los cazadores pueden iniciar en The Grand Hub.

La última actualización de temporada transforma por completo el centro de jugadores de Monster Hunter Wilds, dándole un aspecto espeluznante con calabazas de Halloween, velas y fuegos artificiales. Las festividades se prolongarán desde ahora hasta el miércoles 12 de noviembre, y habrá bonificaciones adicionales por iniciar sesión durante todo el periodo del evento. Los jugadores que se sumerjan en Monster Hunter Wilds durante Dreamspell podrán recolectar materiales de fabricación exclusivos del evento para crear equipo especial.

Hay un montón de recompensas disponibles simplemente por iniciar sesión en Monster Hunter Wilds, lo que anima a los jugadores (incluido yo mismo) a volver al juego. Los siguientes artículos están disponibles como parte de las recompensas por iniciar sesión:

Decoración secreta

Colgantes

Gestos

Pista de música de fondo

Opciones de equipo para campamento emergente

Personalizaciones para campamento emergente

Fondo del perfil de cazador

Pose del perfil de cazador

Placa con el nombre del perfil de cazador

Títulos del perfil de cazador

Afortunadamente, no solo se añadirán cosméticos como parte de la actualización de Halloween. Nu Udra, con su temperamento archi, se une a la acción como parte de una nueva misión de desafío entre el 22 y el 29 de octubre. Será una lucha bastante dura, ya que ofrecerá algunos de los contenidos más desafiantes del juego hasta la fecha. También se incorporan dos nuevas misiones de tiempo limitado: «Cosecha Hirabami» y «¡Eso no me va a afectar!».

Para ver la lista completa de los nuevos artículos disponibles como parte del evento Monster Hunter Wilds Festival of Accord: Dreamspell, dirígete al blog de MH Wilds.

