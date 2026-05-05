El CEO de Take-Two admite que las expectativas respecto a GTA 6 son "tan altas" que resultan "aterradoras"

Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two, admite que le aterrorizan las altas expectativas que genera GTA 6

Esto se produce después de que los analistas pronosticaran que el juego podría vender más de 25 millones de copias el primer día

Zelnick afirma: "En un nivel más general, eso se aplica a todo el plan de negocios de Take-Two en el ámbito de las consolas"

El director ejecutivo de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, ha admitido que las expectativas en torno a Grand Theft Auto 6 le tienen aterrorizado, a pesar de que los analistas del sector prevén que el juego se venderá extraordinariamente bien.

GTA 6 es posiblemente el juego más esperado de todos los tiempos y, tras el éxito continuado de los grandes éxitos de Rockstar Games, GTA 5 y Red Dead Redemption 2, además de dos retrasos, existe una enorme presión para satisfacer a los fans.

En una entrevista con Bloomberg durante la Conferencia de Innovación Interactiva celebrada en Las Vegas la semana pasada, Strauss Zelnick afirmó que su objetivo sigue siendo ofrecer la mejor experiencia posible a los jugadores.

El artículo continúa a continuación.

"Creo que nuestro objetivo aquí es ofrecer a los consumidores algo que nunca antes hayan experimentado", dijo el director ejecutivo. "Estar al margen, pero bastante cerca de la primera fila, es muy, muy emocionante. Y aterrador. Porque las expectativas son muy altas".

El lanzamiento de GTA 6 está previsto para el 19 de noviembre, y los analistas del sector han pronosticado que el juego podría vender más de 25 millones de copias el primer día y generar 7.600 millones de dólares en ingresos durante los primeros 60 días tras su lanzamiento.

También se ha señalado que vender 10 millones de unidades sería un desastre para Take-Two, teniendo en cuenta que GTA 6 es uno de los juegos más caros jamás creados.

"En un nivel más bajo, eso es cierto para todo el plan de negocios de Take-Two en el ámbito de las consolas", dijo Zelnick. "Los costos de desarrollo han subido y subido. Y realmente aspiramos a ofrecer el entretenimiento de mayor calidad del mundo. Y eso es costoso. Y la influencia de la IA no se queda atrás. Aún no hemos visto que esos costos bajen. Quizás lo veamos. Quizás no".

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

En la misma entrevista, Zelnick confirmó más o menos que GTA 6 no llegará a PC en su lanzamiento, explicando que «Rockstar siempre empieza en consolas porque creo que, en lo que respecta a un lanzamiento como ese, se te juzga por atender al público principal».

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡No olvides hacer clic en el botón "Seguir"!