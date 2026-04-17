DualSense 007 First Light ya está en preventa en México

Sin duda, desde que se anunció el control inalámbrico DualSense: edición limitada de 007 First Light se convirtió en uno de los más deseados por el público, sobre todo para los fans de James Bond, sí tu eres uno de ellos, te tenemos buenas noticias, pues ya está disponible en preventa en México.

Inspirado en el nombre clave y el arma característica de 007, este exclusivo control destaca por su elegante acabado en dorado y un distintivo diseño del cañón de pistola integrado en el touch pad, evocando una de las imágenes más reconocibles de la franquicia. Cada elemento ha sido cuidadosamente diseñado para capturar la esencia del espionaje clásico, fusionando legado y modernidad en un accesorio único para los fans de PlayStation.

"Con este control de 007 First Light, vimos la oportunidad de darle la bienvenida a James Bond a los juegos después de más de 13 años de una manera que se sintiera instantáneamente icónica. El acabado dorado rinde homenaje a la elegancia, el legado y el estilo atemporal de la franquicia", señaló Rasmus Poulsen, director de Arte de la franquicia.

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El control inalámbrico DualSense: edición limitada de 007 First Light ya se encuentra disponible en preventa, por lo que los jugadores pueden asegurar el suyo a través de tiendas participantes como Liverpool, Amazon, Sanborns, Coppel, entre otras.

La fecha de lanzamiento y disponibilidad pueden variar según la región.