DLSS 4 con Multi Frame Generation llega a RoboCop, Marvel Rivals y War Thunder

¿Ya no sabes qué jugar? No te preocupes, el "tío" NVIDIA llega al rescate, pues esta semana DLSS 4 con Multi Frame Generation multiplica el rendimiento en RoboCop: Rogue City - Unfinished Business. Pero eso no es todo.

Marvel Rivals Temporada 3 y War Thunder ya están a la venta con DLSS 4 con MFG y Reflex.

A continuación te mostramos estos nuevos juegos y cómo la tecnología RTX de NVIDIA está ofreciendo la experiencia definitiva en PC para los jugadores de GeForce RTX:

Marvel Rivals : Tras el Enredo del Flujo Temporal, Knull se agita en lo más profundo del núcleo de Klyntar, extendiendo sus manos sombrías por el cosmos, ¡lo que marca el comienzo de la tercera temporada! El telépata de nivel omega y X-Men original, Jean Grey, se une al Marvel Rivals roster, y Kylntar recibe su propio mapa. Cuando juegues, utiliza DLSS 4 con Multi Frame Generation junto con DLSS Super Resolution para multiplicar la velocidad de fotogramas hasta 5 veces y activar NVIDIA Reflex para reducir la latencia del PC hasta en un 55%, lo que mejorará tu experiencia en el popular juego multijugador.

RoboCop: Rogue City - Unfinished Business : Este shooter aclamado por la crítica tiene lugar entre las películas RoboCop 2 y 3. Los jugadores exploran lugares icónicos y conocieron caras conocidas del mundo de RoboCop, con el trabajo de voz de Peter Weller. El 17 de julio, los jugadores podrán volver al viejo Detroit en la nueva aventura independiente, RoboCop: Rogue City - Unfinished Business. En el momento del lanzamiento, RoboCop: Rogue City era compatible con DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution, DLAA y NVIDIA Reflex, lo que permitía a los jugadores de GeForce RTX defender la ley con los más altos niveles de calidad de imagen y rendimiento. Ahora, Unfinished Business amplía el arsenal tecnológico añadiendo DLSS 4 con Multi Frame Generation y nuestro nuevo modelo de IA transformadora DLSS Super Resolution, que acelera aún más las frecuencias de cuadro y mejora la calidad de imagen.

War Thunder: War Thunder, de Gaijin Entertainment, es uno de los 20 juegos más jugados en Steam cada semana, con cientos de tanques de alta fidelidad renderizados con precisión y otros vehículos militares terrestres, aviones, buques de guerra y mucho más. En el juego new Leviathans update, se ha introducido soporte para DLSS 4 con Multi Frame Generation, lo que permite a la serie GeForce RTX 50 acelerar enormemente las frecuencias de cuadro y a los jugadores de la serie RTX 40 disfrutar de DLSS Frame Generation al jugar a las resoluciones y niveles de detalle más altos con el trazado de rayos activado.