¿Death Stranding 2 se convertirá en el GOTY del año? PlayStation se roba los reflectores en The Game Awards 2025

PlayStation se robó los reflectores en The Game Awards 2025 de la mano de dos de sus producciones exclusivas entre los títulos más nominados encontramos: Death Stranding 2: On the Beach que compite por Juego del Año, y Ghost of Yōtei con múltiples nominaciones en categorías clave, incluyendo Mejor Dirección.

Ambas producciones representan la identidad de PlayStation: experiencias profundas, estéticas memorables y narrativas que conectan emocionalmente con millones de jugadores a través del poder tecnológico de la PlayStation 5.

Death Stranding 2: On the Beach, el fuerte candidato a Juego del Año

Este nuevo capítulo de la aclamada saga de Kojima Productions promete redefinir, una vez más, la manera en que experimentamos los videojuegos, fusionando emoción y adrenalina como nunca antes. Más que un juego de acción, Death Stranding 2 es una travesía emocional sobre los vínculos, la memoria y lo que significa seguir adelante.

El juego es un manifiesto emocional, filosófico y artístico que desafía nuestras expectativas sobre lo que un videojuego puede ser. Razones por las cuales obtuvo siete nominaciones, incluyendo el prestigioso Juego del Año.

Nominaciones de Death Stranding 2:

Juego del Año (GOTY)

Mejor Dirección de Juego

Mejor Narrativa

Mejor Dirección de Arte

Mejor Música y Banda Sonora

Mejor Diseño de Audio

Mejor Juego de Acción/Aventura

Ghost of Yōtei : una obra destacada en dirección, arte y narrativa

(Image credit: PlayStation)

Ghost of Yōtei es una experiencia única ambientada en el Japón del siglo XVII que invita a los jugadores a adentrarse en un viaje épico de sanación, redención y venganza junto a la valiente mercenaria Atsu. Paisajes escarpados, riscos nevados y campos floridos del norte de Japón se convierten en el escenario de una historia intensa e inmersiva.

El título exclusivo de PlayStation 5 redefine la narrativa y la acción consolidándose como una de las obras más estilizadas y sensibles del año, destacando por su atmósfera inspirada en la tradición japonesa, su enfoque narrativo y su identidad visual cuidadosamente construida. Esto le ha permitido obtener un total de siete nominaciones en categorías artísticas y narrativas.

Nominaciones de Ghost Of Yōtei :

Mejor Dirección de Juego

Mejor Juego de Acción/Aventura

Mejor Narrativa

Mejor Dirección de Arte

Mejor Banda Sonora y Música

Mejor Diseño de Sonido

Mejor Actuación

Las nominaciones de Death Stranding 2: On the Beach y Ghost of Yōtei consolidan el liderazgo creativo de PlayStation, con historias que combinan innovación, identidad artística y una profunda conexión emocional con los jugadores.

The Game Awards 2025 se transmitirá en vivo el 11 de diciembre a través de Prime Video, YouTube, Twitch entre otras plataformas. La votación del público ya está abierta en TheGameAwards.com.