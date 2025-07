Cyberpunk 2077 y más llegan al Catálogo de PlayStation Plus en julio

¿Estás listo para descubrir todos los títulos que llegan al catálogo de juegos de PlayStation Plus (niveles Extra y Premium) durante julio de 2025? De ser así, están en el lugar indicado.

Este mes, el Catálogo de Juegos de PlayStation Plus (niveles Extra y Premium) se expande con una selección imperdible de títulos que invitan a vivir historias intensas, mundos impredecibles y emociones a flor de piel. Julio arranca con fuerza gracias al poder narrativo de Cyberpunk 2077, el drama sobrenatural de Banishers: Ghosts of New Eden y la ciencia al borde del desastre en Abiotic Factor, entre muchos otros juegos que llegan para celebrar el 15º aniversario de PlayStation Plus.

Tu leyenda comienza en Night City

Desde hoy, los suscriptores pueden sumergirse en las calles brillantes y peligrosas de Night City con Cyberpunk 2077. Desarrollado por CD Projekt Red, este RPG de mundo abierto te pone en la piel de V, un mercenario sin límites que persigue un implante único que podría ser la clave para alcanzar la inmortalidad. En un mundo gobernado por megacorporaciones, estética high-tech y decisiones con consecuencias reales, cada jugador tiene la posibilidad de construir su propio camino. Personaliza tu estilo de juego, forja alianzas, enfréntate a traiciones y deja tu marca en una ciudad que nunca duerme.

Como parte de las celebraciones por el 15º aniversario de PlayStation Plus, los miembros también podrán acceder a un 30% de descuento exclusivo en Phantom Liberty, la aclamada expansión del juego, disponible desde hoy y hasta el 23 de julio.

Amor, fantasmas y decisiones que marcan el alma

El 15 de julio se suma Banishers: Ghosts of New Eden, una poderosa historia de amor, pérdida y redención. Ambientado en 1695, el juego sigue a Antea y Red, una pareja de Banishers —cazadores de espíritus— cuya última misión termina en tragedia cuando Antea es herida de muerte y se convierte en uno de los fantasmas que solían erradicar. A medida que recorren los bosques embrujados de Norteamérica buscando una forma de liberarla, los jugadores deberán tomar decisiones que pondrán a prueba su vínculo y su juramento. ¿Hasta dónde llegarías para salvar a quien amas?

Terror y ciencia en el abismo

El 22 de julio llega Abiotic Factor, una aventura cooperativa de supervivencia que mezcla el caos de lo paranormal con la lógica implacable de la ciencia. Hasta seis jugadores pueden formar un equipo de científicos atrapados en las profundidades de un laboratorio subterráneo controlado por la organización secreta GATE. Allí, artefactos imposibles, criaturas transdimensionales y experimentos malogrados convertirán la investigación en una lucha por la supervivencia. Con un toque de ciencia ficción noventera, humor oscuro y una sólida progresión de personajes, Abiotic Factor redefine lo que significa trabajar bajo presión.

Y eso no es todo...

Durante julio, más títulos se unirán al Catálogo de Juegos, con fechas de lanzamiento que variarán por región, incluyendo México. Entre ellos destacan:

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Banishers: Ghosts of New Eden – 15 de julio.

Tropico 6 (con el contenido adicional The Llama of Wall Street y el El Prez Pack) – 15 de julio.

Abiotic Factor – 22 de julio.

Planet Zoo – 22 de julio.

Bluey: The Videogame, Risk of Rain 2 y New World: Aeternum – disponibles el 29 de julio en México.

Clásicos mejorados como Twisted Metal 3 y Twisted Metal 4, disponibles desde el 15 de julio en PlayStation Plus Premium.

Ya sea que quieras perderte en un mundo abierto distópico, enfrentar fantasmas del pasado o construir tu propio zoológico de ensueño, este mes PlayStation Plus te ofrece historias inolvidables, jugabilidad diversa y nuevas formas de conectar con lo que amas.