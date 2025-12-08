Comienza la temporada navideña con la próxima gran actualización de Battlefield 6, que añade una variante nevada del mapa Empire State llamada Ice Lock

La actualización 1.1.3.0 llegará el 9 de diciembre.

La Ofensiva de invierno añade una variante nevada al mapa Empire State.

Se avecinan cambios en la interfaz de usuario, la claridad de los soldados y un modo de evento temático.

¿Estás listo para la "Ofensiva" de invierno de Battlefield 6, la cual llega con grandes actualizaciones el 9 de diciembre?

EA ha detallado la actualización de la Ofensiva de invierno en una entrada de blog, revelando los cambios que llegarán a finales de esta semana. Habrá una variante cubierta de nieve del mapa Empire State, un nuevo modo multijugador y Gauntlet de tiempo limitado, e incluso una nueva arma cuerpo a cuerpo.

Battlefield: Redsec también recibirá algunas actualizaciones menores, como cambios en la baliza de redespliegue y algunas correcciones de errores relacionados con la mecánica de segunda vida del modo.

El hacha de escalada en hielo se añadirá como nueva arma cuerpo a cuerpo como parte de una ruta adicional del pase de batalla. Esta ruta de la Ofensiva de invierno permitirá a los jugadores desbloquear potenciadores de eventos, potenciadores de XP y 11 niveles de recompensas adicionales.

Según la hoja de ruta de Battlefield 6, la Ofensiva de invierno es la última gran actualización prevista para 2025. Sin embargo, dado el enorme éxito de ventas de Battlefield 6, es probable que los jugadores puedan disfrutar de muchas más novedades el año que viene.

Battlefield 6 ya está disponible para PS5, PC y Xbox Series X|S. Battlefield: Redsec es un modo battle royale gratuito, con progresión compartida con el juego principal.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.