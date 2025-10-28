Civ 7 pronto recibirá una importante actualización que recuperará la opción de jugar como una sola civilización de forma continua

Firaxis ha adelantado nuevas características de Civilization 7 que ahora está probando.

Se avecinan nuevos cambios en las rutas y victorias heredadas, y se están introduciendo civilizaciones continuas.

Firaxis afirma: "Estamos probando internamente formas de jugar con una civilización de forma continua a lo largo de las edades", una mecánica que se incluía en todos los juegos anteriores de Civ.

¿Eres fan de Civilization 7? De ser así, te tenemos noticias increíbles, pues Firaxis ha compartido sus planes para el contenido posterior al lanzamiento, los cuales incluyen una actualización muy solicitada.

En su más reciente publicación en el blog, el estudio confirmó que ya se encuentra probando varias funciones nuevas que planea añadir al título, entre ellas “cambios drásticos” en las Rutas de Legado y las Victorias, además del regreso de una mecánica que permite jugar con la misma civilización de principio a fin.

Esta característica, presente en todas las entregas anteriores de Civilization antes de Civ 7, fue modificada en esta última entrega con el nuevo sistema de “Eras”, que requiere que los jugadores elijan una nueva civilización dividida en tres etapas: Antigüedad, Exploración y Moderna.

“Muchos de ustedes han pedido una hoja de ruta con nuestros planes de actualización futuros. Es una solicitud totalmente válida, pero hemos evitado dar demasiados detalles hasta estar seguros de que las mejoras que queríamos hacer tenían un rumbo claro y estaban suficientemente desarrolladas. Ahora que hemos avanzado, puedo compartir una actualización sobre dos de los cambios más importantes en proceso”, explicó Firaxis.

“Primero, estamos probando cambios drásticos en las Rutas de Legado y las Victorias en Civ VII. Queremos abrir el juego y ofrecer muchos nuevos caminos para que tu imperio alcance la grandeza y compita por la victoria.

Segundo —y esta ha sido una de las funciones más solicitadas por los jugadores—, estamos realizando pruebas internas para permitir jugar con una sola civilización de manera continua a través de las eras, eligiendo una civilización desde cualquier Era y guiándola a lo largo de toda tu travesía por la historia.”

Además, Firaxis anunció una nueva iniciativa llamada Firaxis Feature Workshop, que invitará a un grupo reducido de jugadores a probar en persona las funciones en desarrollo de Civ 7 y ofrecer retroalimentación.

El desarrollador también señaló que, a medida que se enfoquen en las pruebas y ajustes de estos nuevos cambios, las actualizaciones serán menos frecuentes.

Mientras tanto, los jugadores pueden esperar el lanzamiento del Parche 1.3.0, que introducirá un paquete de contenido con temática marina llamado Tides of Power. Esta colección será gratuita para todos los jugadores y podrá reclamarse del 4 de noviembre de 2025 al 5 de enero de 2026, en todas las plataformas.

