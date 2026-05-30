CD Projekt Red afirma que la expansión "Songs of the Past" de The Witcher 3 tenía previsto lanzarse este año, pero que el aplazamiento hasta 2027 "fue el mejor resultado posible"

Se suponía que la tercera expansión de The Witcher 3: Wild Hunt, "Songs of the Past", saldría a la venta este año

CD Projekt Red decidió que un lanzamiento en 2027 "lograría el mejor resultado posible desde el punto de vista del consumidor"

El estudio también confirmó que habrá algún tipo de demo en la Gamescom 2026

Tal y como apuntaban los rumores, la tercera expansión de The Witcher 3: Wild Hunt, "Songs of the Past", tenía previsto su lanzamiento este año, pero se ha pospuesto hasta 2027.

Así lo afirmó el codirector ejecutivo de CD Projekt Red, Michał Nowakowski, quien reveló en la última conferencia sobre resultados financieros de la empresa (vía Eurogamer) que el equipo «tuvo un momento en el que nuestros planes para Songs of the Past apuntaban a un lanzamiento este año», pero decidieron junto con el equipo de desarrollo que «el juego se lanzará en 2027 para lograr el mejor resultado posible desde el punto de vista del consumidor, que, al fin y al cabo, francamente, es lo único que realmente importa».

"Durante varios trimestres, hemos estado revelando que nuestra cartera incluye algunos proyectos no anunciados que se encuentran en una etapa avanzada de producción", agregó el director financiero, Piotr Nielubowicz. "Uno de ellos es la expansión que se está desarrollando en colaboración con Fool's Theory. Nuestros planes iniciales suponían que Songs of the Past podría lanzarse este año; sin embargo, decidimos que se lanzará en 2027".

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Aunque, lamentablemente, este año no podremos jugar a "Songs of the Past", CDPR ha confirmado que la expansión estará presente en la Gamescom 2026, en agosto. Sin embargo, no habrá una demo interactiva en la feria, sino más bien una presentación similar a las de las expansiones anteriores de «The Witcher 3».

"No puedo entrar en detalles, pero lo que te diría es que, históricamente, cuando mostrábamos los juegos de The Witcher, solíamos ofrecer una experiencia tipo demo guiada, así que probablemente deberías pensar más en algo así que en una experiencia práctica", explicó Nowakowski.

"Son juegos grandes, experiencias de RPG muy amplias, y tener una sesión de cinco minutos con un juego así realmente no les daría mucho. Así que es más probable que sigamos la línea de lo que hemos estado haciendo en el pasado con The Witcher 3 o, de hecho, con Cyberpunk cuando lo anunciamos también".

También se les preguntó sobre la escala de Songs of the Past y si sería similar a Hearts of Stone y Blood and Wine, a lo que Nowakowski respondió que «en cuanto al alcance», es como este último, «pero esto es muy subjetivo».

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"Realmente depende de cómo vayas a jugar, de cuál sea tu partida", dijo. "Pero lo que sí puedo decir es que, sin duda, estamos creando una expansión realmente grande".

En cuanto a The Witcher 4, Nowakowski se refirió a Songs of the Past como un "prólogo", pero no especificó si la expansión sería un preludio del próximo juego o una historia independiente para The Witcher 3.

"En primer lugar, queríamos ofrecer una gran experiencia a los fans: una expansión realmente genial que haga que la gente se alegre de poder volver al mundo de The Witcher 3", dijo Nowakowski. "Pero, por supuesto, indirectamente, sí, es un recordatorio [de la franquicia]. Es, en cierto modo, un prólogo, aunque no es un prólogo en el sentido literal de que sea un prólogo para el verdadero Witcher 4".

También estuvo de acuerdo en que la expansión podría verse como una forma de mantener cierto interés en The Witcher 3, pero dijo: "todo eso son efectos secundarios adicionales".

"Lo fundamental desde nuestra perspectiva es ofrecer realmente una experiencia divertida y de alta calidad a los fans actuales de The Witcher", añadió Nowakowski.

Songs of the Past llegará antes de The Witcher 4. Cuando se le preguntó si el próximo juego también recibiría expansiones, el codirector ejecutivo reiteró los «ambiciosos» planes de la empresa de lanzar tres juegos de The Witcher en un período de seis años, pero admitió: "Para ser muy sinceros, sería difícil para nosotros añadir una expansión a la próxima trilogía; esta es nuestra postura actual respecto a este tema en particular".

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