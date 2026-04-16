Battlefield 6 contará con su "mapa más grande": el desarrollador afirma que es "casi cuatro veces más grande que Mirak Valley"

El desarrollador Battlefield Studios ha dado a conocer algunos de los nuevos contenidos que llegarán a Battlefield 6 en la temporada 3 y en las siguientes

La temporada 3 añade «el mapa más grande de Battlefield 6 hasta la fecha», con su ruta ferroviaria rediseñada desde Golmud

El Gran Bazar de Battlefield 3 también regresa como el Bazar de El Cairo

Si te has estado lamentando por la falta de mapas realmente enormes en Battlefield 6, la próxima tanda de contenido del desarrollador Battlefield Studios está dirigida directamente a ti.

Hoy, el estudio ha revelado algunos de sus planes para las próximas temporadas del juego, incluido el regreso de un mapa de Battlefield 4 muy querido por los fans: «Railway to Golmud». El mapa, que se lanzará como parte de la Temporada 3, ahora se desarrolla en Tayikistán poco después de los eventos de la campaña de Battlefield 6.

«Hemos escuchado alto y claro sus comentarios sobre el tipo de experiencia de mapa que desean en Battlefield», dijo el productor ejecutivo Philippe Ducharme en el video de presentación. Añadió que Railway to Golmud será «el mapa más grande de Battlefield 6 hasta la fecha, casi cuatro veces el tamaño de Mirak Valley».

El artículo continúa a continuación.

Además de los gráficos enormemente mejorados, esta nueva versión también cuenta con más cobertura y espacios aéreos más amplios para que los jugadores que pilotan aviones o helicópteros puedan enfrentarse. Suena exactamente como el tipo de mapa que los jugadores han estado pidiendo a gritos durante los últimos meses, dados los muchos entornos más pequeños que dominaban la lista en el lanzamiento.

La temporada 3 también trae otro mapa clásico: Grand Bazaar de Battlefield 3. Reimaginado como Cario Bazaar, ahora está ambientado en El Cairo y se ha ajustado para ofrecer enfrentamientos más intensos.

Estos mapas llegan junto con el inicio del juego clasificatorio en el modo battle royale independiente y gratuito Redsec, además de la tan esperada incorporación del modo para un jugador al juego.

Prepárate para mojarte

(Image credit: Electronic Arts)

Además, el equipo ha dado detalles sobre lo que podemos esperar de la temporada 4, cuyo lanzamiento está previsto para julio. Esta se centrará en el combate terrestre, aéreo y marítimo. Se incorporarán portaaviones, nuevos vehículos navales y un sistema dinámico de olas que abrirá nuevas estrategias en el agua.

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También habrá al menos dos mapas y, hasta ahora, sabemos de la Isla Wake y el Arrecife Tsuru. La Isla Wake era originalmente de Battlefield 1942, pero ha aparecido en múltiples entregas desde entonces, mientras que el Arrecife Tsuru parece ser totalmente original y se dice que es incluso más grande que "Railway to Golmud".

Por si todo esto no fuera suficiente, incluso recibimos nuestras primeras pistas sobre la temporada 5, incluyendo el hecho de que contará con tres nuevos mapas.

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