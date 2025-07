¡Excelentes noticias! Sobre todo si son fans de Assassin’s Creed Shadows, pues Ubisoft reveló una nueva actualización en la hoja de ruta de contenido del juego.

Anunciado a través del sitio oficial de la franquicia, el "calendario de verano" inicia con una actualización de progresión que llegará la próxima semana, el 29 de julio. Lo más destacado de esta actualización es la llegada del modo New Game Plus, que permitirá a los jugadores conservar el nivel del personaje, equipo, puntos de habilidad, progreso del escondite y nivel de conocimiento al comenzar una nueva partida tras haber terminado la historia principal.

La actualización también aumentará el límite de nivel de 60 a 80, añadirá nuevos rangos de conocimiento, un nuevo nivel de herrería, y más logros y trofeos, dependiendo de la plataforma que uses.

A principios de septiembre (fecha por confirmar), Ubisoft lanzará una actualización gratuita de mejoras generales para Assassin’s Creed Shadows. Esta incluirá la posibilidad de adelantar el tiempo del día, desbloquear completamente el mapa, y nuevas mejoras para el escondite y contenido general.

Además, esta actualización quitará el límite de fotogramas por segundo en las cinemáticas, aunque esta función solo estará disponible en la versión de PC.

Por último, el 16 de septiembre, Assassin’s Creed Shadows recibirá su primera expansión de historia, titulada Claws of Awaji. Esta expansión agregará una nueva región para explorar, además de armas, habilidades, equipo y enemigos completamente nuevos.

Ubisoft asegura que esta expansión ofrecerá más de diez horas de contenido adicional y solo se desbloqueará una vez que completes la historia del juego base, lo cual sugiere que continuará la narrativa desde el final original.

