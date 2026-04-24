Assassin’s Creed Black Flag Resynced "ofrece una experiencia sin concesiones con un rendimiento avanzado de trazado de rayos" en PS5 Pro, junto con la última tecnología PSSR 2
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- "Assassin's Creed Black Flag Resynced" contará con PSSR 2 en la PS5 Pro
- Ubisoft confirma que el juego tendrá varios modos en la PS5 y la PS5 Pro
- El juego también utilizará la última versión del motor Anvil del estudio
Ubisoft ha confirmado que Assassin’s Creed Black Flag Resynced contará con la tecnología de escalado de resolución PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) mejorada de Sony.
El remake de la aventura pirata de Assassin’s Creed de 2013 por fin se ha dado a conocer, y una nueva publicación en el blog de PlayStation, tras el tráiler de estreno mundial, ha detallado lo que los jugadores pueden esperar de las versiones para PS5 y PS5 Pro.
Ubisoft ha declarado que está "aprovechando la PS5 Pro para ofrecer una aventura pirata inmersiva" con el fin de proporcionar mejores gráficos y un rendimiento optimizado.El artículo continúa a continuación.
"Quedamos muy impresionados con el PSSR mejorado. Realmente redefine la experiencia gráfica en los juegos de consola", dijo Jussi Markkanen, director técnico de Ubisoft Singapur. "Nos permitió renderizar nuestro dinámico mundo tropical lleno de palmeras que se mecen, tormentas violentas y olas gigantes sin artefactos visibles de escalado, ofreciendo una calidad de píxeles nítida y una gran estabilidad de imagen".
Nicolás López, arquitecto técnico de Ubisoft Montreal, afirmó que Black Flag Resynced «lleva el trazado de rayos un paso más allá en todos los modos» en PS5 y PS5 Pro, y confirmó que la versión para PS5 Pro ofrecerá la última tecnología PSSR 2.
Al igual que la mayoría de los juegos de PS5, esto sugiere que el juego se lanzará con varios modos gráficos, como Rendimiento, Equilibrado y Calidad.
«PlayStation 5 ofrece una iluminación más consistente, mientras que PlayStation 5 Pro brinda una experiencia sin concesiones con un rendimiento avanzado de trazado de rayos y PSSR mejorado», dijo López.
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Ahora también sabemos que el juego utilizará la última versión del motor Anvil de Ubisoft, que ofrece rostros de personajes y entornos más detallados, así como mejores modelos, animaciones y multitudes más densas.
La revelación oficial de Black Flag Resynced se ha hecho esperar mucho tiempo. Se rumoreaba sobre el juego ya en 2023, y en los últimos meses se han filtrado cada vez más detalles. No fue hasta el mes pasado que Ubisoft finalmente confirmó la existencia del juego.
Assassin's Creed Black Flag Resynced se lanzará el 9 de julio de 2026 para PS5, Xbox Series X|S y PC.
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- Demi WilliamsContributor