La última actualización de Meta Quest 3 podría ser la más importante hasta la fecha, con ajustes en casi todas las funciones de tus lentes de realidad virtual

¿Tienes un Meta Quest 3 o 3S? De ser así, te tenemos noticias increíbles, pues tendrás acceso a la última actualización del sistema operativo Horizon (v81), la cual incluye importantes mejoras en tu experiencia digital Horizon Home y cambios significativos en la multitarea en RV o RM.

En primer lugar, tus opciones virtuales de Meta Horizon Home han sido sustituidas por un único espacio de mayor calidad con cuatro opciones de escenario: Horizon Central, con un horizonte urbano futurista; Midnight, con una vista nocturna de las llanuras con la aurora boreal en el cielo; Valley, con una vista de un paisaje majestuoso; y Oceanarium, que traslada tu hogar a las profundidades marinas e incluso invita a algunas criaturas oceánicas a tu espacio.

Ahora es más fácil explorar el espacio con mucha más libertad de movimiento, y hay una nueva ventana de Instagram que puedes activar para mostrar la imagen o el video que elijas de la plataforma de redes sociales de Meta.

Uno de los nuevos entornos de Horizon Home (Image credit: Future)

También puedes decorar tu espacio con ventanas ancladas. Solo tienes que abrir una ventana, por ejemplo, YouTube en tu navegador o la página de inicio de TechRadar, y en su barra de herramientas (que suele estar debajo) puedes seleccionar una nueva opción de anclaje.

Esto no solo congelará la ventana en el espacio durante esa sesión. Supongamos que sales de tu hogar de realidad virtual, entras en un juego durante un rato y luego sales de nuevo. Cuando regreses, verás que tu ventana está exactamente donde la anclaste.

Puedes anclar tres ventanas en tu hogar de realidad virtual y tres en realidad mixta, lo que hace un total de seis.

Puedes fijar fácilmente las ventanas donde quieras. (Image credit: Future)

Mejoras en la productividad y mucho más

Más allá de las ventanas ancladas, esta actualización también ofrece una importante mejora en la productividad en forma de ventanas más activas. Aparentemente, se pueden tener hasta 12 abiertas a la vez, pero lo he probado, al igual que UploadVR, y actualmente solo podemos tener el límite habitual de seis (tres flotantes de forma libre y tres abiertas en cada una de las posiciones predeterminadas). Es posible que esta función se incorpore cuando la versión 81 lleve un poco más de tiempo en el mercado.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Se supone que el Escritorio remoto de Windows 11 ha dejado de ser una función experimental, pero lamentablemente tampoco es así en este momento. Una vez más, puede que se trate de un cambio que se produzca como parte del lanzamiento de la propia función, en lugar de con el lanzamiento inicial de la versión 81.

(Image credit: Meta)

Otro cambio que tendremos que esperar es QuickPlay, aunque eso no es culpa de Meta.

Esta actualización te permitirá entrar en un nuevo juego de realidad virtual antes de que se haya descargado por completo, algo que ya puedes hacer con varios juegos en tu PS5 y Xbox Series X, pero solo funcionará si el desarrollador lo habilita.

Creo que esto será muy útil para un gran título de realidad virtual como Arkham Shadow, en el que no importa si solo se ha descargado la primera mitad del juego, ya que la segunda mitad debería haberse descargado mucho antes de que puedas llegar a ella.

Más actualizaciones

Meta AI también debería ser más inteligente. (Image credit: Shutterstock/Poetra.RH)

Esta actualización es muy importante. Todavía me quedan muchas más funciones por repasar, como la incorporación de juegos PCVR en tu biblioteca Quest.

Estos aparecerán si has configurado y utilizas Quest Link para jugar a juegos de PC en tu Meta Quest 3. Ahora, suponiendo que tengas tu PC configurado, estos juegos se pueden iniciar desde tus lentes, igual que un título de realidad virtual independiente.

También se han introducido algunas mejoras en la seguridad con el sistema Worlds Safety System, que te recordará que reutilices o crees límites adecuados para tus juegos de realidad virtual. Horizon Feed ahora debería mostrarte una mejor selección de contenido curado, y la lógica de Meta AI también está pensada para entender mejor lo que quieres decir, por lo que si dices que algo está demasiado alto, debería entender que quieres bajar el volumen.

Se trata de una importante mejora para tus lentes Quest, y la actualización debería estar lista para instalarse si tu Quest 3 o Quest 3S aún no la ha descargado.