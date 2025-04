MSI aparentemente filtró nuevas GPUs Nvidia RTX 5060 Ti de terceros, y me preocupa que vengan con un impuesto de "nueva placa base"

Como sabes, NVIDIA no ha completado el lanzamiento de su línea de tarjetas gráficas RTX serie 5000, debido a que aún hay tarjetas de gama "baja" en camino.

Afortunadamente, una nueva filtración nos ha dado un primer vistazo a modelos de terceros de una GPU Blackwell no anunciada. Spoiler: puede que necesites actualizar tu tarjeta madre.

Gracias a VideoCardz, se filtraron imágenes de las tarjetas gráficas GeForce RTX 5060 Ti de MSI, mostrando cuatro modelos diferentes, y todos utilizan conectores de 16 pines o 8 pines. Más importante aún, todas estas GPUs usarán PCIe 5.0, según indican las imágenes filtradas (que no se publicarán aquí).

