Gmail podría finalmente ofrecer a los usuarios la posibilidad de cambiar su dirección de correo electrónico principal

Revisa tu cuenta para ver si hay una nueva opción de Gmail

La opción de cambiar a otra dirección @gmail.com se está implementando.

Por ahora, parece estar limitada por región.

Podrás conservar tu dirección de correo electrónico actual.

¡Esta es la oportunidad que necesitabas para cambiar tu viejo correo de Gmail, pero sin perder todo!

Desde que existe Gmail, hace ya más de 20 años, la dirección de correo electrónico principal que se elige al abrir la cuenta es la que se tiene que mantener. Ahora, parece que eso está cambiando.

Tal y como ha detectado el grupo Google Pixel Hub en Telegram (a través de 9to5Google), se ha producido un cambio en la página de asistencia correspondiente de la documentación de ayuda oficial de las cuentas de Google, en la que se indica que es posible configurar una nueva dirección de correo electrónico @gmail.com.

Sin embargo, hay algunas salvedades: en primer lugar, las instrucciones de ayuda actualizadas solo aparecen en hindi por el momento. En segundo lugar, la página indica que la nueva función «se está implementando gradualmente para todos los usuarios, por lo que es posible que esta opción no esté disponible para usted en este momento».

Teniendo en cuenta estas dos advertencias, y sin ningún otro comentario oficial por el momento, parece que Google podría no estar totalmente comprometido con esta medida. Sin embargo, parece que hay muchas posibilidades de que pronto puedas obtener una nueva dirección de Gmail sin tener que crear una cuenta de Google completamente nueva al mismo tiempo.

La letra pequeña

Es posible que esta función solo esté disponible en la India por el momento (Image credit: Getty Images)

Según el documento de soporte técnico, si cambias una dirección @gmail.com por otra, la dirección de correo electrónico anterior seguirá siendo un alias. Podrás seguir enviando y recibiendo correos electrónicos desde la dirección anterior, así como iniciar sesión en aplicaciones y sitios relacionados (como Google Maps o YouTube) con tu dirección anterior o nueva.

Si lo deseas, incluso puedes volver a establecer tu dirección anterior como la principal de tu cuenta. Sin embargo, una vez que se establezca una nueva dirección @gmail.com como dirección principal, no podrás añadir otra nueva durante 12 meses.

La dirección @gmail.com principal de cada cuenta de Google se puede cambiar un total de tres veces, lo que te dejaría con cuatro direcciones @gmail.com y alias en total, por lo que vale la pena dedicar tiempo y reflexión a las nuevas direcciones que establezcas.

Si configura una nueva dirección de correo electrónico, la antigua no podrá ser utilizada por nadie más, pero seguirá apareciendo en algunos lugares (como los eventos antiguos de Google Calendar). Su dirección de correo electrónico se puede cambiar a través de la página de su cuenta de Google, pero aún no me aparece.

