HP adquiere los activos de Humane y eso fue todo para el AI Pin

El Humane AI Pin, prometía ser ese producto revolucionario que básicamente nos iba a cambiar la vida, pero no, no fue así. De alguna u otra forma, agradecemos que no haya llegado a México, pues su precio era muy caro. Aunque sus ideas prometían bastante, a final de cuentas, nunca logró convertirse en ese dispositivo que fuera indispensable para nosotros.

El corto y accidentado camino de Humane AI Pin puede haber terminado. HP anunció el martes (18 de febrero) que estaba adquiriendo los activos de inteligencia artificial de la empresa y absorbiendo a algunos empleados por $116 millones. Humane también anunció que descontinuará el AI Pin.

En un comunicado sobre la adquisición, HP señala que "adquirirá capacidades clave de inteligencia artificial de Humane, incluida su plataforma impulsada por inteligencia artificial Cosmos, talento técnico altamente calificado y propiedad intelectual con más de 300 patentes y solicitudes de patentes". No hace mención del hardware.

Humane AI era un fascinante dispositivo de computación de inteligencia artificial portátil que llegó en noviembre de 2023. En lugar de una pantalla, el dispositivo tenía una cámara para observar el mundo y un pequeño proyector; al extender la mano se podían ver pequeños mensajes e información del pin. Se interactuaba con la plataforma a través de la voz y los gestos. En ese momento, parecía el futuro.

Sin embargo, Humane AI Pin encalló en abril de 2024 cuando los primeros usuarios publicaron críticas mordaces. El gigante de YouTube Marques Brownlee lo llamó "El peor producto que he reseñado... por ahora". Esa conclusión y una colección de otras críticas terribles más o menos sellaron su destino. Bueno, eso y los problemas con el clip de la batería que pueden haber sido un peligro de incendio . Incluso TechRadar lo calificamos como uno de los mayores fracasos tecnológicos de 2024.

La IA de HP será mejor

Sin embargo, HP parece estar más que impresionada con las capacidades de inteligencia artificial del sistema y planea incorporarlas (o alguna forma de ellas) en todos los productos de HP. Del comunicado : Los ingenieros de Humane "nos ayudarán a crear un ecosistema inteligente en todos los dispositivos HP, desde PC con inteligencia artificial hasta impresoras inteligentes y salas de conferencias conectadas. Esto desbloqueará nuevos niveles de funcionalidad para nuestros clientes y cumplirá las promesas de la inteligencia artificial".

Para HP, que ha estado relativamente callada en el frente de la innovación en IA, esta adquisición podría ser una verdadera bendición para su negocio. En cuanto al equipo de Humane AI, no tienen más que elogios para sus nuevos propietarios. En un comunicado en el sitio web de Humane, Bethany Bongiorno e Imran Chaudhri, cofundadores de Humane, escribieron: "Estamos emocionados de unirnos a HP en un momento tan crucial en la industria y ayudar a dar forma al futuro de las experiencias inteligentes", dijeron.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Humane dijo en un comunicado separado que los Humane Pins ya no se conectarán a los servidores en la nube de Humane después del 28 de febrero de 2025.

La adquisición de activos es una buena noticia para los fanáticos de Humane AI y una noticia menos buena para aquellos que pagaron $699 dólares por el pin. Tal vez HP les ofrezca descuentos en cualquier producto HP que termine incorporando Humane AI.

Aclaración 18-02-2025: Una versión anterior de esta noticia indicaba que HP dejaría de fabricar el Humane Pin. HP nos dice que "HP no va a comprar Humane, ni vamos a cerrar su pin". La empresa está "adquiriendo activos clave".