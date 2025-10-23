Motorola celebra el Día de Muertos con moto ai: tradición, creatividad e inteligencia artificial

Sin duda, el Día de Muertos es una de las tradiciones más queridas y populares de México, un momento para recordar, crear y compartir.

Por ello, este año, Motorola y moto ai se convierten en tus aliados creativos, acompañándote en cada detalle del Día de Muertos con el sistema de inteligencia artificial integrado en la familia motorola edge 60 y razr 60, que transforma tu smartphone en tu aliado, incluso en la cocina.

Pan de muerto y más: deja que moto ai sea tu aliado en la cocina

Así como cada altar cuenta una historia, la tecnología puede ayudarte a mantener viva la tuya. Con moto ai, puedes organizar tus recetas familiares para tu ofrenda, crear listas de ingredientes al instante, convertir medidas o pedir variaciones personalizadas, desde un relleno de nata hasta versiones de pan de muerto con diferentes sabores.

(Image credit: Motorola)

Y para darle un toque aún más visual a la tradición, el nuevo Image Studio con la función “Bosquejo a Imagen” te permite dar vida a tus ideas dibujando directamente sobre la pantalla. Solo necesitas hacer un boceto, por ejemplo, una flor, y la IA lo transforma al instante en una imagen llena de color y detalle en el estilo de dibujo que prefieras. Perfecto para crear composiciones únicas inspiradas en tu celebración o compartir tu creatividad con familiares y amigos.

(Image credit: Motorola)

Pero eso no es todo: esta herramienta de IA también puede inspirarte con una playlist temática para cocinar desde la opción de “Playlist Studio”, ayudarte a crear un fondo de pantalla alusivo a Día de Muertos, o hasta tomar una foto manos libres para capturar el momento perfecto mientras decoras tu ofrenda o presentas tu creación.

(Image credit: Motorola)

Aunque tengas las manos en la masa, la IA te escucha

Con la familia motorola edge 60 , la inteligencia artificial entiende tu voz incluso con ruido de fondo y responde a tus necesidades al instante. Mientras amasas la mezcla, tu smartphone puede convertir “una taza de harina” en gramos o leer los pasos de la receta sin que tengas que tocarlo.

(Image credit: Motorola)

Su pantalla brillante y colorida te permite seguir los tutoriales paso a paso incluso bajo la luz intensa de la cocina. Cada foto de tu pan de muerto, altar o retrato familiar conserva colores fieles y tonos de piel naturales.

Celebra, crea y captura cada detalle

La familia motorola edge 60 también te ayuda a capturar el espíritu del Día de Muertos con imágenes vibrantes: desde la textura del papel picado hasta los tonos cálidos de las velas en tu altar. Con funciones de cámara mejoradas por IA, cada toma refleja los matices que hacen única esta tradición.

Y si la inspiración te lleva a preparar más de una receta, no te preocupes: con carga rápida TurboPower, en solo 6 minutos tendrás energía para todo el día. Perfecto para quienes viven el maratón de preparativos con creatividad y corazón.

(Image credit: Motorola)

La innovación se vuelve parte de nuestras costumbres y nos invita a encontrar nuevas formas de hacer lo nuestro, manteniendo vivas las tradiciones mexicanas de una manera más práctica, colorida y original.