Deezer afirma que casi la mitad de la música nueva que se sube a su plataforma está generada por IA, y pide a Spotify y a otros gigantes del streaming que tomen más medidas al respecto

Deezer afirma que el número de canciones generadas por IA en su plataforma sigue aumentando

En la actualidad, se ha detectado que el 44 % de todas las subidas han sido generadas por IA

Como parte de su plan contra la IA, Deezer dejará de almacenar versiones en alta resolución de las canciones generadas por IA

Hay una característica clave que distingue a Deezer del resto de los mejores servicios de streaming musical del mercado, y es su transparencia respecto a la música generada por IA.

El número de subidas generadas por IA no deja de crecer, según la plataforma francesa, ya que ha pasado de representar poco más del 30 % del total de subidas en diciembre de 2025 a alcanzar el 44 % en la actualidad; y la empresa quiere que gigantes como Spotify se sumen a la iniciativa y tomen medidas al respecto.

Deezer está redoblando su lucha contra el contenido de baja calidad generado por IA y ya no almacenará versiones de alta resolución de estas canciones. En un comunicado, el director ejecutivo Alexis Lanternier dijo: «Gracias a nuestra tecnología y a las medidas proactivas que implementamos hace más de un año, hemos demostrado que es posible reducir al mínimo el fraude relacionado con la IA y la dilución de pagos en el streaming».

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Lanternier instó entonces a las plataformas rivales a tomar medidas similares, y agregó: «Desde enero, hemos puesto nuestra tecnología de detección a disposición para su licencia, y esperamos que nuestros pares de la industria de todo tipo se unan a nosotros en la lucha por la equidad en la era de la IA».

Deezer lanzó su propia herramienta de detección de IA en enero de 2025, con el objetivo de señalar la música generada íntegramente por IA y aumentar la confianza y la transparencia con los suscriptores. Incluso fue más allá y puso su tecnología insignia a disposición de sus rivales a principios de este año.

Basta de porquerías (no puedo evitar las porquerías)

Para profundizar un poco más en las cifras, a finales del año pasado Deezer reveló que hasta un 34 % de las nuevas subidas de música estaban generadas íntegramente por IA, lo que supuso más de 13,4 millones de canciones en 2025. Ahora, esa cifra se ha disparado hasta un alarmante 44 %, lo que equivale a unas 75 000 al día, o más de 2 millones de subidas generadas por IA cada mes.

Aunque esa es una estadística bastante alarmante en sí misma, lo que podría decirse que es más preocupante es que una gran mayoría de los usuarios ha declarado que no puede distinguir la música generada por IA de la música creada por humanos, lo cual es un testimonio de lo rápido que están evolucionando estas tecnologías.

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Uno de los factores que impulsan el aumento de las subidas generadas por IA es que es una forma fácil de imitar a otros artistas y generar ganancias a través de reproducciones fraudulentas. Con el creciente número de canciones generadas por IA en Deezer, el servicio de streaming también ha tomado medidas drásticas contra la desmonetización, afirmando que hasta el 85 % de las reproducciones se detectaron como fraudulentas cuando hizo públicas sus herramientas de detección de IA. Nos comunicamos con Deezer, quien afirma que este porcentaje sigue siendo el mismo hoy en día.

El sistema de etiquetado de IA de Deezer es solo el comienzo de una lucha más amplia contra el flagelo de la IA. Aunque Spotify no ha tomado medidas tan enérgicas contra la detección de IA como lo han hecho Deezer o, por ejemplo, Bandcamp (lo que provocó una creciente migración desde la gran plataforma de streaming verde hacia su rival de alta resolución, Qobuz, a finales del año pasado), Spotify ha lanzado recientemente un nuevo sistema que permite a los artistas revisar y aprobar la música que aparece en su perfil.

Apple Music es otro competidor que podría sumarse a la lucha contra la música generada por IA; se rumorea que la empresa lanzará las «etiquetas de transparencia» para ayudar a identificar la música generada por IA y la asistida por IA, pero, una vez más, la responsabilidad de indicar el uso de la IA en lo que se escucha recae en los sellos discográficos y los distribuidores.

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