"Nuestra mayor actualización de navegación en más de una década": Google Maps incorpora dos importantes funciones impulsadas por Gemini que vas a utilizar constantemente

Google Maps acaba de recibir dos importantes actualizaciones que se lanzan hoy en Estados Unidos.

"Ask Maps" es un asistente conversacional que responde a preguntas muy específicas.

Google también ofrece a los conductores la "mayor actualización de la aplicación en más de una década"

El debate entre Google Maps y Waze sigue en pleno apogeo, pero Maps acaba de recibir dos importantes actualizaciones que podrían ayudarle a ampliar su ventaja como la mejor aplicación de navegación integral del mundo.

La primera, llamada "Ask Maps", es una experiencia conversacional para viajeros impulsada por Gemini que se consideraba inevitable desde hacía unos años. Google también califica su otra nueva función, llamada «Navegación inmersiva», como «la mayor mejora en navegación en más de una década».

Para los peatones y viajeros, la nueva función más interesante es «Preguntar a Maps». Esta nueva pestaña ocupa un lugar muy destacado debajo del cuadro de búsqueda de la aplicación y es como una versión de Gemini específica para Maps que puede responder a preguntas muy detalladas sobre viajes.

El artículo continúa a continuación

Algunas preguntas de ejemplo que Google proporcionó en una demostración fueron: «Mi teléfono se está quedando sin batería, ¿dónde puedo cargarlo sin tener que esperar en una larga fila para tomar un café?» y «¿Hay alguna cancha de tenis pública con luces para poder jugar esta noche?». En otras palabras, esto es más que una simple repetición de las pestañas y la información existentes en Google Maps: podría resultar muy útil si funciona tan bien como lo hizo en las demostraciones.

Como muestran los ejemplos anteriores, «Ask Maps» responde a preguntas muy específicas sobre cargadores de celular gratuitos y floristerías locales en tu ruta, lo que podría resultar muy útil si funciona tan bien en situaciones reales. (Image credit: Google)

Google afirma que «Ask Maps» también puede crear itinerarios de viaje completos basándose en la información de más de 300 millones de lugares y 500 millones de colaboradores. Por ejemplo, podrías decir: «Me dirijo al Gran Cañón, Horseshoe Bend y Coral Dunes, ¿alguna parada recomendada por el camino?».

Un detalle que podría resultar controvertido para algunos es que los resultados de «Ask Maps» son personalizados. Se basarán en los lugares que hayas buscado o guardado en Google Maps.

Sin embargo, Google se ha apresurado a disipar cualquier preocupación sobre la privacidad, y Miriam Daniel, vicepresidenta y directora general de Google Maps, ha declarado en una rueda de prensa que «no se vincula con ninguna otra aplicación ni con ninguno de tus otros datos». «Ask Maps» ya está disponible en Estados Unidos y la India para Android e iOS, y pronto lo estará también para ordenadores de escritorio. Google no ha querido hacer comentarios sobre su lanzamiento a nivel mundial.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Una "transformación completa" de la navegación de Maps

(Image credit: Google)

Si eres un conductor que utiliza habitualmente Google Maps para desplazarte por la ciudad, es posible que el nuevo modo "Navegación inmersiva" te resulte más útil.

A medio camino entre la «vista inmersiva» y la navegación tradicional de Google Maps, la parte visual de la actualización ofrece una nueva vista en 3D que añade edificios y pasos elevados transparentes para darte más contexto, junto con pasos de peatones, semáforos y mucho más. Google afirma que esta vista se ha entrenado previamente utilizando Gemini e información del mundo real procedente de Street View y fotos aéreas.

La «navegación inmersiva» parece especialmente útil para conducir por la ciudad, pero también hay cambios funcionales. Google afirma que los «zooms inteligentes» te ayudarán a planificar con antelación los cruces complicados, mientras que la navegación por voz será aparentemente más natural.

Google Maps también te proporcionará más información sobre las ventajas e inconvenientes de las rutas alternativas, y tendrás la opción de obtener una vista previa de tu destino con imágenes de Street View. Se trata de otra colaboración entre servicios de Google que parece que podría haber ocurrido hace años.

La mala noticia para quienes viven fuera de Estados Unidos es que la "navegación inmersiva" solo se lanzará hoy en ese país. Además, no estará disponible para todos inicialmente, ya que Google promete que "se ampliará en los próximos meses a los dispositivos iOS y Android compatibles, CarPlay, Android Auto y los automóviles con Google integrado".

Mejoras impresionantes, pero no para todos

(Image credit: Google)

Ambas actualizaciones de Google Maps parecen muy útiles sobre el papel, y es posible que rivales como Apple Maps tengan dificultades para competir con su combinación de nuevas funciones inteligentes de IA y la gran cantidad de información disponible en aplicaciones como «Ask Maps».

Sin embargo, sigue habiendo motivos de preocupación que podrían hacer que algunos usuarios se quedaran con aplicaciones alternativas. Para empezar, aún no sabemos cómo funcionará «Ask Maps» en el mundo real. Pero algunos también plantearán cuestiones relacionadas con la confianza y la privacidad.

Cuando se le preguntó si los resultados de «Ask Maps» podrían incluir algún día anuncios o posicionamientos pagados, Google no lo descartó. «No puedo especular sobre hacia dónde nos dirigiremos a largo plazo, aunque por ahora estamos realmente centrados en ofrecer la mejor experiencia posible en «Ask Maps», por lo que la monetización y el pago no influyen en dónde aparecen las cosas dentro de esa experiencia», afirmó Andrew Duchi (director de producto de Google Maps).

El aspecto de personalización de «Ask Maps» también podría disuadir a algunos usuarios. Google afirmó que no utiliza información de otras aplicaciones como Gmail para refinar sus resultados. «Se centra principalmente en búsquedas que hayas realizado en el pasado en Maps o en búsquedas específicas de lugares que te puedan interesar. Se centra en cosas que hayas guardado en Maps o en una lista», afirmó Miriam Daniel (vicepresidenta y directora general de Google Maps).

Para muchos, será una compensación justa, pero otros podrían seguir prefiriendo el enfoque más tradicional de Apple Maps, y muchos conductores siguen prefiriendo Waze, propiedad de Google, a Google Maps. Hablando de eso, Google añadió que sus nuevas funciones de búsqueda de rutas utilizan una combinación de datos de Maps y de la comunidad de Waze.

«Entre bastidores, al igual que Gemini impulsa muchas de nuestras capacidades, Waze y Google Maps comparten una comunidad de conductores para aportar información en tiempo real al mapa. Así que ambos trabajan juntos en lo que respecta a los datos que ofrecemos», añadió Rosa Wu (directora de producto de Google Maps).

Independientemente del lado de la valla de la privacidad en el que te encuentres, pronto probaremos las dos grandes actualizaciones de Google Maps para darte nuestras primeras impresiones.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.